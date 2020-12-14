В сервисах Google произошел глобальный сбой

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В сервисах Google произошел глобальный сбой. При попытке открыть некоторые сайты компании, включая Gmail, YouTube и Google Drive, в браузере и в приложениях появляется сообщение об ошибке. Об этом говорят пользователи по всему миру.

На момент написания статьи поисковик Google открывался в Лондоне и Москве, но, по некоторым сообщениям, не работал в некоторых странах.

Проблемы с доступом начались около полудня по лондонскому времени. В панели инструментов Google сначала появилось сообщение о проблемах с доступам к сервисам, а спустя примерно полчаса - информация о том, что основные программы частично возобновили нормальную работу.

Также спустя примерно полчаса начала открываться главная страница YouTube.

Компания Alphabet Inc, в которую входят эти сервисы, пока не прокомментировала ситуацию.

Би-би-си связалась с Google с просьбой о комментарии, но представитель компании сообщил, что не может зайти в свой почтовый ящик.

Google Россия написала в "Твиттере", что компания разибрается с ситуацией.