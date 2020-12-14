Прокуратура запросила 15 лет строгого режима для расчленившего невесту историка Соколова

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей девушки и бывшей студентки Анастасии Ещенко, в которую он четыре раза выстрелил из мелкокалиберной винтовки, а потом расчленил ее тело и попытался утопить в реке Мойке. Он также обвиняется в незаконном хранении оружия - той самой винтовки.

Согласно версии следствия, Соколов убил свою невесту из ревности. Ссора началась после того, как девушка сказала, что собирается на день рождения к бывшему одногруппнику. Об этом Ещенко рассказала по телефону своему брату: она позвонила ему, когда выбежала из дома во время ссоры.

Прокурор попросила 15 лет колонии строгого режима. При этом она просила учесть смягчающие обстоятельства, такие как наличие несовершеннолетних детей, а также вклад Соколова в науку и развитие в России движения исторической реконструкции.

Перед началом прений судья Юлия Максименко еще раз спросила, признает ли Соколов себя виновным по части 1 статьи 105 - умышленное убийство. "Я признаю вину и раскаиваюсь, но я не могу назвать это умышленным. Это то, что было совершено в состоянии полной потери контроля над собой, - ответил из стеклянной клетки Соколов. - Я не юрист: если это можно назвать умышленным, пускай будет умышленное. Но для меня это абсолютно спонтанный, неподготовленный, неконтролируемый жест. Да, это я стрелял, я раскаиваюсь чудовищно, это фактически единственное, о чем я думаю сейчас днями и ночами".

Кто такой Олег Соколов

Утром 9 ноября 2019 года известному историку, преподавателю СПбГУ Олегу Соколову помогли выбраться из реки Мойки сотрудники МЧС: он звал на помощь, стоя в воде по грудь. В рюкзаке у него нашли отрезанные женские руки - как выяснилось, принадлежали они его невесте Анастасии Ещенко. Соколов признает, что в ночь с 7 на 8 ноября во время ссоры с девушкой он взял обрез мелкокалиберной винтовки и выстрелил в Ещенко, однако утверждает, что ничего не помнит после первого выстрела.

Осознав, что совершил убийство, Соколов, по его словам, решил покончить с собой. А расчленить и утопить тело Анастасии в Мойке он попытался для того, чтобы успеть попрощаться с друзьями и близкими. Пытаясь утопить пакет с руками, он зашел в воду, а выбраться сам не смог.

По версии Соколова, Анастасия Ещенко разозлилась потому, что он собрался проведать своих детей от предыдущего брака. Девушка якобы стала оскорблять детей Соколова, бросаться на него с кулаками и резать ножом шарф, который он ей подарил. Согласно показаниям Соколова, он надеялся, что выстрел в воздух успокоит его невесту, но, когда она побежала на него с ножом, случайно повернулся к ней и выстрелил. Однако сразу после того, как его задержали, он говорил другое.

В суд вызывали сотрудников полиции, которые общались с Соколовым первыми, еще в больнице, куда его отвезли на "скорой". Зная, что при обыске в его квартире уже нашли женскую голову, они предложили Соколову во всем признаться. И тот рассказал, что стрелял в Анастасию, когда она лежала в кровати, а не когда бросилась на него с ножом, как настаивал Соколов в суде.