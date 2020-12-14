Pornhub удалил миллионы любительских видеороликов, загруженных пользователями

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Порносайт Pornhub удалил большую часть роликов с сайта, временно сняв в сайта все неверифицированные любительские видео, загруженные пользователями. Это случилось после того, как разразился скандал из-за видео с нелегальным контентом, обнаруженными на платформе.

Ранее платежная система Mastercard запретила использование своих карт на сайте. Это случилось после того, как газета New York Times выяснила, что там содержатся видео жестокого обращения с несовершеннолетними и с изнасилованиями.

Pornhub сообщил, что новые правила будут намного строже тех, которые используются соцсетями.

Согласно новым правилам, на сайте останется лишь контент партнеров и верифицированных участников модельной программы, которые сами должны быть участниками загруженных видеороликов.

В результате этого решения с Pornhub были удалены миллионы видео.

Сайт также заявил, что его преследуют организации, которые стремятся искоренить порнографию, отказываясь признать ее какие-либо положительные стороны.

"Потому что мы сайт для взрослых"

Pornhub предпринял несколько шагов, чтобы обелить свое имя после статьи NYT. Сайт заявил, что удаленные ролики были убраны из всеобщего доступа, но не уничтожены. В следующем году сервис намерен дать возможность пользователям верифицировать свои учетные записи.

"Это означает, что весь контент Pornhub будет верифицированным, чего такие платформы, как Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat и Twitter пока что не ввели. Очевидно, что Pornhub стал целью нападок не из-за своей политики и того, как мы можем сравниться с аналогичными сервисами, а потому, что мы платформа с контентом для взрослых", - говорится в сообщении сайта.

По мнению сервиса, проблема возникла из-за кампаний по искоренению порнографии и запрету якобы непристойных материалов.

Обвинения

В своей статье журналист NYT Николас Кристоф рассказал, что поиск на сайте выдает тысячи результатов с роликами, в которых есть несовершеннолетние девушки. Также он сообщил, что несколько жертв изнасилований нашли там видео инцидентов, снятые злоумышленниками.

Ранее Би-би-си выяснило, что на хостинге был ролик изнасилования, на котором жертва узнала себя. По ее словам, это случилось, когда ей было 14 лет.

В статье Кристоф задался вопросом о том, почему банки, поисковики и платежные системы продолжают поддерживать Pornhub с учетом прозвучавших обвинений, приведя в пример Mastercard.

Платежная система начала собственное расследование и решила отказаться от работы в порносайтом. Visa может поступить аналогичным образом.

Нынешнее решение видеоплатформы может иметь для нее серьезные финансовые последствия. Она бесплатна для использования, но есть также и платная подписка для получения доступа к эксклюзивному контенту.