В Госдуму внесли законопроект о тюремных сроках за клевету в интернете

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Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект о новых видах уголовного наказания за клевету в интернете - в частности, тюремных сроках, которых раньше по этой статье не было.

Согласно документу, в часть 2 статьи 128.1 УК вносится положение о распространении клеветы в интернете и клеветы "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". В пояснительной записке сказано, что отсутствие наказания за клевету в интернете является "пробелом правового регулирования".

Большинство сайтов в интернете не зарегистрированы как СМИ, но при этом "зачастую имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные средства массовой информации". "Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования", - говорится в пояснительной записке.

Депутат предлагает установить наказание за клевету в виде лишения свободы на срок до двух лет. Наказанием также может быть штраф до миллиона рублей, принудительные работы на срок до двух лет и арест на срок до двух месяцев.

В нынешней редакции статья предусматривает наказание за клевету в публичном выступлении, либо "публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации". Максимальное наказание - штраф до 1 млн рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Вяткин также предложил наказывать на срок до трех лет виновных по части 3 этой статьи (клевета, совершенная с использованием своего служебного положения). Сейчас максимальное наказание по этой части статьи - штраф до 2 млн рублей или до 320 часов обязательных работ.

В часть 5 статьи о клевете предлагается добавить формулировку о "клевете, соединенной с обвинением кого-либо в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности". Сейчас в этой части статьи есть более обширная формулировка - о клевете, "соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".

Законопроект предлагает наказывать за это на срок до пяти лет. До четырех лет лишения свободы депутат предлагает в качестве наказания за "клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих".

На прошлой неделе думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку о дополнении Кодекса об административных правонарушениях отдельной статьей за клевету с ответственностью для юридических лиц. Ее автором выступил тот же единоросс Дмитрий Вяткин. Как следует из текста поправки, за "клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию" предлагается ввести административное наказания для юрлиц в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей. Комитет предложит совету Госдумы включить рассмотрение законопроекта в повестку заседания палаты на 15 декабря, сообщал ТАСС.