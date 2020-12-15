Дайджест: коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена

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Члены коллегии выборщиков подтвердили избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам.

В общей сложности за Байдена было отдано 306 голосов выборщиков, за действующего президента Дональда Трампа - 232 голоса. Для победы необходимо было набрать 270 голосов.

Голосование выборщиков должен утвердить американский Конгресс - это произойдет 6 января.

Джо Байден заявил по итогам голосования коллегии выборщиков, что в США восторжествовала воля народа.

"В очередной раз в Америке верховенство закона, наша конституция и воля народа восторжествовали", - сказал он.

Команда Трампа продолжает оспаривать итоги выборов в судах.

Инаугурация нового президента должна состояться 20 декабря.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Мария Хачатурян была признана невменяемой в момент преступления

Бутырский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело Марии Хачатурян - младшей из сестер, обвиняемых в убийстве своего отца.

Дело было выделено в отдельное производство в связи с тем, что она была признана невменяемой в момент совершения преступления.

По версии следствия, 27 июля 2018 года три сестры зарезали своего отца Михаила Хачатуряна в квартире на Алтуфьевском шоссе.

В ходе следствия выяснилось, что отец издевался над своими дочерьми и подвергал их сексуальному насилию.

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Президент США Дональд Трамп минувшей ночью сообщил, что генпрокурор Уильям Барр 23 декабря покинет свой пост, временно исполнять его обязанности будет будет его первый заместитель Джефф Розен.

Письмо Барра Трамп опубликовал в своем "Твиттере".

Ранее New York Times сообщала, что Барр рассматривает возможность уйти со своего поста - одной из причин могло стать недовольство Белого дома его заявлениями о том, что минюст США не выявил масштабных нарушений в ходе ноябрьских выборов.

Трамп подвергал Барра критике за то, что тот, по его мнению президента, недостаточно тщательно проверял сообщения о нарушениях.

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Госдепартамент США объявил о введении санкций против государственного управления оборонной промышленности Турции (SSB) из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", которые прибыли в Турцию летом 2019 года.

Одновременно было объявлено о заморозке активов и визовых ограничениях для главы управления Исмаила Демира и его заместителей.

Ограничительные меры предусматривают запрет на продажу SSB любых американских товаров и технологий, запрет на предоставление турецкому ведомству банковских займов и кредитов.

По утверждению Вашингтона, присутствие российских С-400 в непосредственной близости от турецкой авиабазы "Инджирлик", где базируются самолеты ВВС США, создаст серьезные угрозы национальной безопасности.

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Более 60% территории Англии во время предстоящих рождественских праздников окажутся в условиях жестких ограничений из-за коронавируса, пишет Guardian.

Накануне власти объявили, что со среды Лондон, а также Южный и Западный Эссекс переводят на третий уровень коронавирусных ограничений - это решение было принято в том числе из-за резкого скачка заболеваемости в британской столице, вызванного новым штаммом коронавируса.

Это означает, что непродовольственные магазины, пабы, кафе и рестораны снова закроются, а встречаться можно будет только на улице и максимум вшестером.

Британская медицинская ассоциация (BMA), которая представляет большинство врачей, заявила, что перевод Лондона на третий уровень спасет жизни людей, сообщает Guardian.

"Рост случаев заражения в Лондоне показывает, насколько быстро сошел на нет прогресс в борьбе с вирусом, а поскольку всеобщая вакцинация все еще находится в зачаточном состоянии, нет другого выбора, кроме как перенести Лондон в наивысший уровень", - сказала изданию представительница BMA Гэри Марлоу.

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25 лет назад на базе ВВС США в американском штате Огайо были подписаны соглашения, положившие конец кровавой гражданской войне в Боснии.

Почему НАТО поддержала боснийцев-мусульман и хорватов, какие выводы сделала Россия, и какие уроки из этого можно вынести для других этнических конфликтов?

Об этом нам рассказал специалист по Балканам Максим Саморуков.