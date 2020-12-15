Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Сторонники Трампа обещают продолжить борьбу

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

Автор фото, AFP

Коллегия выборщиков поставила точку в затянувшемся споре об итогах президентских выборов в США. Голосование, прошедшее в понедельник во всех 50 штатах и столичном округе Колумбия, подтвердило победу Джо Байдена.

Как и предсказывали результаты всех без исключения подсчетов, прошедших после дня выборов, кандидат от Демократической партии получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 232.

Голосование коллегии обычно считается формальной процедурой, несмотря на то, что, согласно Конституции США, именно выборщики решают, кто именно займет пост президента страны. Но в этом году за официальным подведением итогов выборов следили с особым вниманием: Дональд Трамп до сих пор не признал свое поражение, утверждая, что голосование сопровождалось массовыми фальсификациями.

Как прошло голосование?

День голосования коллегии выборщиков сторонники действующего президента в разных штатах США пообещали отметить массовыми акциями протеста. Из-за этого в шести ключевых штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине - были приняты беспрецедентные меры безопасности.

В Мичигане, где выборщики сообщили о поступающих в их адрес угрозах, были закрыты все здания законодательного собрания штата. В Джорджии офис Ассамблеи штата охраняли усиленные отряды полиции, а в Неваде голосование и вовсе решили провести в режиме видеоконференции.

В нескольких штатах власти решили засекретить места проведения голосования выборщиков, а делегатов привозили на заседания в сопровождении вооруженных полицейских.

Опасения властей, впрочем, не оправдались, и собрания коллегии прошли без особых эксцессов. Разве что в Аризоне, где победил Байден, группа сторонников Трампа попыталась подделать протокол голосования выборщиков. Фальшивый документ, отдающий 11 голосов от штата действующему президенту США, нотариально заверили и даже отправили по почте в Вашингтон.

Авторов фальшивого протокола нашли довольно быстро. Официальные выборщики в Аризоне в понедельник проголосовали за Джо Байдена.

В числе выборщиков в штате Нью-Йорк были бывший президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая выборы Трампу четыре года назад.

В 2016 году результаты голосования коллегии выборщиков оказались точно такими же - 306 против 232.

После голосования коллегии в этом году Клинтон напомнила, что четыре года назад Трамп называл свою победу "сокрушительной", и вновь призвала отменить институт выборщиков, введя вместо него прямое общее голосование.

Выступая вечером в понедельник, избранный президент Джо Байден призвал американцев забыть о предвыборных спорах.

"В этой битве за душу Америки победила демократия, - заявил он. - Нам удалось сохранить в неприкосновенности дух наших выборов, и теперь пора перевернуть эту страницу".

Что предпримет Трамп?

Вопреки ожиданиям, действующий президент никак не прокомментировал итоги голосования коллегии выборщиков. Днем в понедельник в своем "Твиттере" Трамп вновь назвал прошедшие президентские выборы "украденными" и "сфальсифицированными".

По данным источников американских СМИ, действующий президент провел весь день в Овальном кабинете, ведя телефонные переговоры с советниками и представителями Республиканской партии в Конгрессе. Иногда Трамп отлучался в примыкающую к офису комнату, где внимательно следил за телевизионными трансляциями голосования коллегии выборщиков.

В минувшие выходные в интервью телекомпании Fox News Трамп говорил, что не собирается прекращать борьбу и не будет признавать свое поражение. "Меня волнует то, что в этой стране будет нелегитимный президент, - заявил он. - Будет президент, который проиграл, и проиграл очень серьезно".

Старший советник президента Стивен Миллер в понедельник также заметил, что глава Белого дома не намерен сдаваться и все еще надеется на пересмотр итогов выборов.

По словам Миллера, сторонники Трампа готовятся направить в Конгресс США группу "альтернативных выборщиков", которые должны убедить законодателей, что победу все же одержал действующий президент США. Как особо подчеркнул советник президента, эти выборщики уже провели собственные голосования и готовы передать сертифицированные протоколы законодателям.

"В конституции есть только одна дата - 20 января [день инаугурации нового президента], - заявил Миллер в эфире Fox News. - Так что у нас есть больше чем достаточно времени для того, чтобы исправить неправильные результаты этих мошеннических выборов, и официально сертифицировать, что победителем выборов является Дональд Трамп".