При пожаре в частном доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

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В частном доме престарелых в Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали в республиканском управлении МЧС, сообщение о пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района поступило около трех утра по местному времени (пяти утра по Москве).

Деревянный одноэтажный дом, в котором располагался пансионат, был полностью охвачен огнем. Пожар удалось потушить к шести утра. "К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется", - сообщили в МЧС.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Башкирии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"Открыла дверь на веранду - а там уже все в огне"

В МЧС сообщили, что из здания смогли выбраться четыре человека - сотрудница пансионата и трое его постояльцев.

"Спасенные трое мужчин и одна женщина - сотрудница, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению. С ее слов, спасала в окно. Один из спасенных мужчин сейчас находится в больнице", - заявили в МЧС.

Спасшаяся сотрудница рассказала местному изданию "Башинформ", что обнаружила возгорание на веранде здания.

"Я открыла дверь на веранду - а там уже все в огне. Наглоталась дыма. Побежала всех будить: и на первом этаже, и на втором. Главного выхода не было - там все горело. Я открыла окно - пламя разгорелось еще больше. Уже мутно все помню", - рассказала женщина.

"Не знаю, но каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых людей - мужчин. Самого пожилого - 78-летнего старика, не знаю как, но я его вытащила. Помню, что бегала босиком по снегу: порезалась, в ожогах все ноги. Помощь "скорая" уже оказала. Так жалко, все же было так хорошо", - добавила сиделка.

По данным МЧС, при пожаре погибли четыре женщины и семь мужчин.

Частный дом престарелых

Как рассказали в администрации Абзелиловского района, дом престарелых работал легально, но не имел права на круглосуточное размещение постояльцев.