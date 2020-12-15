Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан попросили приговорить к 18 годам

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Государственное обвинение попросило Мосгорсуд приговорить бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, к 18 годам колонии общего режима.

"Сегодня в ходе прений сторон в Мосгорсуде сторона государственного обвинения попросила суд назначить Карине Цуркан наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сообщил адвокат Цуркан Иван Павлов.

Информацию о запрошенном гособвинением сроке подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

Сторона защиты Цуркан в ходе прений сторон собирается попросить суд полностью оправдать ее.

"В ходе выступлений в прениях сторон мы попросим суд полностью оправдать нашу подзащитную, так как считаем ее невиновной, а также, что следствию не удалась доказать причастность Цуркан к шпионажу", - сказал Павлов агентству ТАСС.

Дело Цуркан слушает коллегия из трех судей в закрытом режиме, поскольку материалы маркированы грифом "секретно".

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщала, что в суде по делу Цуркан выступил глава "Интер РАО" Борис Ковальчук. Как заявил изданию адвокат Павлов, Ковальчук "дал весьма интересные показания, которые могут пролить свет на возможные причины появления уголовного дела".

По словам Павлова, руководитель энергокомпании, в частности, заявил, что Цуркан являлась весьма эффективным "переговорщиком" при работе в таких "сложных" регионах, как Молдавия и Приднестровская Молдавская Республика, а также рассказал о конфликте топ-менеджера с тогдашним президентом ПМР Евгением Шевчуком, который позже был заочно осужден за хищения.

Генеральный директор "Интер РАО" - Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука - бизнесмена из ближнего круга президента России Владимира Путина.

В чем обвиняют Цуркан?

Летом 2018 года Цуркан задержали и предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж).

По версии следствия, в 2015 году она передала молдавским спецслужбам документ, касающийся "отдельных аспектов действий" российских энергетических компаний в рамках международных проектов, который содержит гостайну. Следствие считает, что молдавские спецслужбы завербовали Цуркан еще в 2004 году.

Цуркан вину не признает. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование она связывает с попыткой сместить ее с должности.

16 января 2020 года Первый апелляционный суд постановил освободить Цуркан из СИЗО, однако через 23 дня это решение отменил Второй кассационный суд, и женщину снова взяли под стражу.