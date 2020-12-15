Коронавирус в России: наступила ли стабилизация и где еще ждут туристов

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

Власти заявляют о стабилизации прироста числа новых заражений Covid-19, но при этом вводятся новые ограничения. В Калининграде, например, в новогодние праздники для туристов будет открыто только море, а в Москве бары и рестораны собираются штрафовать по фотографиям в соцсетях. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Снова меньше 27 тысяч случаев

В России отмечается стабилизация суточного прироста новых случаев заболевания коронавирусом, но разброс по регионам большой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с Covid-19.

За последнюю неделю, по ее подсчетам, в среднем за сутки выявляли 18,2 случая на 100 тысяч человек. "Однако разброс по регионам - от 2,5 в Татарстане до 70,14 на 100 тысяч населения в Санкт-Петербурге демонстрирует очень разную ситуацию в разных субъектах страны", - пояснила Попова.

Утром оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что за последние сутки зарегистрировали 26 689 заражений - на 639 меньше, чем в понедельник.

Суточный прирост колеблется около этих показателей больше недели. В прошлые вторник и среду он также составлял меньше 27 тысяч, в четверг вырос до 27 927, после чего число новых случаев превышало 28 тысяч. Рекордные 29 039 заражений выявили 6 декабря.

Специалисты отмечали, что в первые рабочие дни многие делают тесты на коронавирус, и число выявляемых случаев растет с середины недели.

За последние сутки в России умерли 577 пациентов, из них в Москве - 77. Московский суточный прирост Covid-19 составил 5 418 (накануне было 456 больше).

За все время пандемии в России выявили уже больше 2,7 млн заражений коронавирусом, вылечились 2 149 610 пациентов, число умерших штаб оценивает в 47 968, однако это заниженные данные. Росстат на прошлой неделе сообщил, что только за апрель-октябрь умерли 78 623 человек, заразившихся Covid-19.

Штрафы с помощью соцсетей

В Москве могут выписывать штрафы за нарушения коронавирусных ограничений на основании постов в соцсетях, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Любая информация - фото, видео, в том числе из соцсетей - могут быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований", - сказал чиновник в эфире Первого канала.

В Москве, как и по всей России, действует масочный режим. Рестораны и бары должны соблюдать ряд требований Роспотребнадзора. Например, часть столиков не должны обслуживаться до создания социальной дистанции. Заведения могут работать только до 23:00. В добровольном порядке бары и рестораны могут ввести систему check-in - регистрации с помощью телефонов для рассылки уведомлений о том, что кто-то из посетителей заразился Covid-19.

Соблюдать эпидемиологические требования должны и торговые центры. Во вторник городской оперативный штаб сообщил, что ТРЦ "Европейский" - одному из крупнейших в Москве - грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на 90 дней за нарушения мер профилактики заболевания коронавирусом.

Калининград закрывается

Вслед за Петербургом туристическую привлекательность в пандемию сокращает еще один регион - Калининградская область. В Петербурге в новогодние праздники власти решили полностью закрыть рестораны и бары, а также обратились к россиянам с просьбой не приезжать в их город в этом году.

В Калининграде с 28 декабря по 17 января 2021 года не будут работать торговые центры и все магазины кроме продовольственных, кинотеатры, театры, музеи, парикмахерские и салоны красоты, спортивные объекты и фитнес-центры, сообщило накануне издание "Клопс" со ссылкой на региональный штаб.

О гостиницах в сообщении ничего не сказано. Будут ли работать рестораны, кафе и бары, власти обещали объявить на следующей неделе. Пока же заведения можно заполнять не более чем на 50%, время работы, как и в Москве, до 23:00.

При этом руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков заявил, что Калининград все равно ждет туристов.

"Никто не закроет Балтийское море, наследие - архитектурные исторические объекты", - сказал он РИА Новости.

Депутаты болеют повторно?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что пятеро депутатов повторно заразились коронавирусом. Роспотребнадзор и министерства здравоохранения его заявление пока не прокомментировали.

"Что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и, соответственно, заразились", - сказал Володин.

Власти неоднократно заявляли, что в России не было еще ни одного случая повторного заражения Covid-19.

Глава Роспотребнадзора 24 ноября говорила, что всего в мире зафиксировали только 24 повторных заражений. "В Российской Федерации все, что мы встречали (мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений), у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение", - уверяла Попова.

Но уже 27 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко признал, что повторные случаи заражения коронавирусом в России "есть" и "они были опубликованы".

О том, что вирус "может ужалить и дважды", еще в конце августа писал глава Тувы Шолбан Кара-оол, утверждая, что второй раз заразился Covid-19.