Война в Карабахе: Армения и Азербайджан обменялись пленными, Баку арестовал четверых военных

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Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными, захваченными во время войны в Нагорном Карабахе, посредниками при этом выступили российские миротворцы. В понедельник домой вернулись 12 азербайджанских и 44 армянских пленных, но поиски пропавших без вести продолжаются.

Подготовка к обмену была осложнена не только разногласиями сторон, но и свидетельствами жестокого обращения с пленными и первым серьезным вызовом для российского миротворческого контингента - нарушением режима прекращения огня на выходных.

В Азербайджане, между тем, были арестованы четверо военных: двое обвиняются в надругательствах над телами армянских солдат, а еще двое - в разрушении надгробий в Карабахе.

Обмен пленными

Война в Карабахе завершилась 9 ноября, но только сейчас пленные азербайджанцы и армяне возвращаются домой. Процесс обмена проходил при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК), но важную роль в нем сыграла и Россия.

На прошлой неделе собеседники Би-би-си в Москве говорили, что российский генерал Рустам Мурадов, командующий миротворческим контингентом в Карабахе, занимается вопросом скорейшего возвращении пленных и летает в Баку для переговоров. В понедельник об этом официально заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Мурадов лично сопровождал возвращавшихся домой пленных с обеих сторон на борту самолета ВКС РФ.

Обмен пленными происходил в формате "всех на всех", то есть всех удерживаемых в Азербайджане армян и всех удерживаемых армянскими силами азербайджанцев, вне зависимости от времени и условий их задержания.

Всего в Армению вернулись 44 военных и мирных жителя, а в Азербайджан - 12. Среди них - Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, задержанные армянскими силами в 2014 году и осужденные судом непризнанной Нагорно-Карабахской республики по обвинению в убийстве. Азербайджан считал их заложниками.

На данный момент неизвестно, действительно ли все пленные армяне и азербайджанцы были возвращены.

"Российские миротворцы продолжают оказывать помощь в сборе сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Для уточнения информации офицерами российских миротворческих сил обработано 480 телефонных обращений, поступивших по "горячей линии", проведено более 2 100 встреч с гражданами", - сказал Конашенков.

Нарушение режима прекращения огня и спорные деревни

В субботу армянская сторона сообщила об операции вооруженных сил Азербайджана у двух сел, по-армянски известных как Хцаберд и Хин Тахер (на карте министерства обороны РФ последнее называется Хинтаглар).

В Азербайджане территорию обозначили как "лесистую местность в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района".

Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции против "боевиков", которыми там считают бойцов армянских сил.

Конфликт объясняется тем, что после прекращения огня 9 ноября армянские бойцы сохранили контроль над двумя отдаленными горными селами в Гадрутском районе, территория вокруг которых была захвачена армией Азербайджана.

Прибывшие на место российские миротворцы остановили столкновения, однако судьба двух сел остается под вопросом. На опубликованной в воскресенье карте миротворческих сил эта территория перешла под контроль миротворцев, но уже в понедельник она исчезла с карты.

Карту, включающую в себя два села, раскритиковал Адиль Алиев, вице-спикер парламента Азербайджана (Милли Меджлиса). "Совсем не понятна представленная ими новая карта, которая выходит за рамки подписанного соглашения. Это представление наших древних земель под другими названиями", - цитирует депутата агентство РИА Новости.

Он добавил, что карта росийских военных "не имеет юридической или политической основы".

Автор фото, МО РФ Подпись к фото, Карта с выступом в Гадрутском районе "висела" на сайте всего один день

По условиям перемирия к Азербайджану перешли территории семи районов, оккупированных армянскими силами в результате первой карабахской войны, а также часть Нагорного Карабаха, которую заняла азербайджанская армия в ходе этой войны, в том числе города Шуша и Гадрут.

Вывод армянских сил уже завершился по графику, оговоренному лидерами по условиями перемирия. 1 декабря они вышли из последнего - Лачинского - района.

Арест четырех военных в Азербайджане

В понедельник в Азербайджане были арестованы четверо военнослужащих в рамках уголовного дела о военных преступлениях, открытого генпрокуратурой страны по следам публикации в соцсетях видеозаписей зверств. На основе собранных материалов военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела по статьям о надругательстве над телами и осквернении могил.

По первой статье были арестованы младшие прапорщики Рашад Алиев и Гардашхан Абишев - они обвиняются в осквернении тел армянских солдат, убитых на территории Зангеланского района. По второй статье арестованы солдаты Арзу Гусейнов и Умид Агаев - их обвиняют в разрушении армянских надгробий в Ходжавендском районе.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Военный парад в Баку в честь победы в Карабахской войне, прошел с участием президента Турции

Эти уголовные дела, однако, не касаются видеозаписей убийств двух военнопленных армян в Нагорном Карабахе, появившихся в интернете в октябре. Ранее эти материалы изучала Би-би-си и анализировала правозащитная организация Amnesty International.