"Вещество начала времен". Зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю грунт астероида

Пол Ринкон

Би-би-си

Автор фото, Jaxa Подпись к фото, Процедура открытия капсулы была произведена в понедельник на космодроме Сэгамихара

Откупорив вернувшуюся на Землю неделю назад из дальнего космоса капсулу зонда "Хаябуса-2", ученые, к своей великой радости, увидели внутри черные камни и грунт с астероида Рюгу.

Процедура открытия капсулы была произведена в понедельник на космодроме Сэгамихара. Еще не приступив к вскрытию, исследователи почувствовали облегчение, увидев возле входного отверстия мелкие черные зерна. Они не были уверены, удастся ли аппарату доставить образцы.

Зонды серии "Хаябуса" (в переводе с японского "сокол-сапсан") специально предназначены для исследования астероидов.

26 ноября 2005 года аппарат "Хаябуса-1" после нескольких неудачных попыток взял пробы с астероида Итокава и 13 июня 2010 года доставил из на Землю. Однако тогда удалось получить лишь каменную пыль. На сей раз в распоряжении планетологов оказались куски величиной с морскую гальку.

"Хаябуса-2" стартовал 3 декабря 2014 года, достиг астероида Рюгу в июне 2018 года и провел в его окрестностях 503 дня, осуществив обширную исследовательскую программу.

22 февраля 2019 года земной аппарат впервые сел на поверхность астероида.

Первозданное вещество

Были проведены два забора породы. Для этого зонд выстрелил в астероид сначала танталовым стержнем, а затем (с высоты 500 метров) медной болванкой.

В условиях почти нулевой гравитации разлетевшиеся обломки медленно парили в безвоздушном пространстве и захватывались отверстиями камер для сбора.

Автор фото, JAXA, Uni Tokyo & collaborators Подпись к фото, "Хаябуса-2" стартовал 3 декабря 2014 года, достиг астероида Рюгу в июне 2018 года

Таких камер в капсуле имеется три. Пока вскрыли одну из них, ту, в которой находится порода, отколовшаяся в результате первого выстрела.

В ней находится также газ, выделившийся в результате попадания танталового стержня в астероидное вещество. Это первый газ, доставленный на Землю из космоса.

Другая камера предположительно пуста, но третья сулит еще более ценный материал, поскольку тяжелая медная болванка, оставившая на поверхности Рюгу кратер диаметром 20 метров, должна была извлечь на поверхность породу из глубины.

Специалистов японского Агентства аэрокосмических исследований особенно интересует первозданное, по их определению, астероидное вещество, не подвергавшееся воздействию открытого космоса. Оно было собрано во время второй посадки на Рюгу 11 июля 2019 года.

Это вещество могло не измениться за миллиарды лет, прошедшие со времени формирования Солнечной системы.

Автор фото, Jaxa Подпись к фото, Капсула с образцами грунта приземлилась на парашюте на полигоне Вумера в Австралии

Аппарат также сбросил на астероид трех передвижных роботов с приборами, один из которых был совместно изготовлен Германией и Францией.

Черный странник

Астероиды - обращающиеся вокруг Солнца космические объекты, по своим размерам представляющие собой нечто среднее между планетами и метеорами. Ученые считают их своего рода отходами образования планет.

Существуют гипотезы, что на ранней стадии существования Земли астероиды занесли на нее часть воды и даже органические вещества, ставшие основой жизни.

Астероид Рюгу диаметром 920 метров принадлежит к темному спектральному классу С, состоит в основном из углеродистых веществ и вращается по сильно вытянутой эллиптической орбите, так что иногда оказывается ближе к Солнцу, чем Земля.

Будучи открыт в мае 1999 года американскими астрономами, он получил стандартное цифровое обозначение, но японцы, выбрав астероид в качестве цели для миссии "Хаябусы-2", назвали его Рюгу по имени подводного дворца из сказки, откуда главный герой привез на Землю подарок дочери морского царя.

При приближении зонда к Рюгу ученые удивились его угольно-черному цвету, и даже вынуждены были подстроить под него лазерный датчик определения высоты.