Дайджест: в Германии начался жесткий локдаун, Китай везет на Землю лунный грунт

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Германии заявляют, что нынешние меры - самые жесткие за всю историю страны

В Германии со среды введены жесткие карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Решение ужесточить меры было принято в минувшие выходные канцлером Ангелой Меркель и главами федеральных земель из-за высокого числа новых заражений и смертей.

Локдаун будет действовать до 10 января и предусматривает закрытие большинства магазинов, предприятий общественного питания и школ. Встречаться можно группами не более пяти человек, в том числе в рождественские и новогодние праздники.

Как заявил в понедельник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, это будут самые радикальные ограничения, введенные за всю историю ФРГ.

Ограничения вводятся и в других европейских странах. В Нидерландах накануне начал действовать жесткий карантин, который продлится до 19 января. Власти также рекомендовали воздержаться от поездок за границу до середины марта.

Во Франции во вторник был отменен локдаун, однако многие ограничения сохранились. В стране ввели комендантский час с 20:00 до 06:00, он будет действовать и в новогоднюю ночь. Исключение будет сделано только в Рождество.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Многие жители британской столицы устремились в магазины перед введением ограничений

Лондон и некоторые другие районы Англии с сегодняшнего дня переведены на третий, самый высокий уровень опасности из-за роста числа новых заражений и обнаружения новой разновидности коронавируса.

Пабы и рестораны будут работать только на вынос, а большинство непродовольственных магазинов закроется. Компаниями можно собираться только на улице и максимум вшестером.

Тем временем власти Москвы накануне заявили, что не планируют вводить локдаун. По их мнению, запрета работы предприятий в новогоднюю ночь должно быть достаточно.

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На севере Китая совершит посадку возвращаемый аппарат китайской космической станции "Чанъе-5", который доставит на Землю образцы лунного грунта.

1 декабря посадочный модуль станции произвел мягкое прилунение в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Затем он пробурил грунт на глубину около двух метров и извлек образцы геологической породы, а также собрал грунт с поверхности - в общей сложности получилось примерно 2 кг.

Перед стартом взлетного аппарата на Луне был установлен китайский флаг. Состыковавшись на лунной обрите с орбитальным модулем, он передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной после России и США, которая сумела доставить лунный грунт на Землю.

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Французский суд сегодня вынесет приговор по делу о нападениях на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и еврейский кошерный магазин в 2015 году.

На скамье подсудимых - 11 человек, которые обвиняются в организации теракта и оказании помощи террористам, которые были убиты в ходе спецопераций после нападения. Свою вину обвиняемые не признали.

Еще трое обвиняются заочно - незадолго до нападения они уехали в Сирию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Байден встречался с Путиным лишь однажды в 2011 году, когда тот был премьер-министром

Масштабный взлом компьютерных систем американского правительства подчеркивает серьезную внешнеполитическую проблему, которую президент России Владимир Путин ставит перед новой администрацией Белого дома, пишет New York Times.

До недавнего времени российский лидер не признавал победу Джо Байдена, и в течение нескольких недель поддерживаемые Кремлем информагентства транслировали безосновательные заявления действующего президента Дональда Трампа о фальсификации выборов.

"Я готов к контактам и взаимодействию с вами", - говорилось в поздравлении Путина избранному президенту Байдену, опубликованному Кремлем во вторник.

Многие из ключевых целей Байдена на посту - контроль над вооружениями, борьба с изменением климата и пандемией коронавируса, а также урегулирование на Ближнем Востоке - потребуют сотрудничества с российским лидером, отмечает NYT.

Путин в эпоху Обамы был явным соперником США, однако новый президент столкнется с еще более смелым российским лидером, который отстаивает интересы своей страны, бросая вызов интересам американским - не только возле российских границ, но также в Западной Европе, Африке, Латинской Америке и Арктике.

"Обама очень пренебрежительно относился к русским, называя их региональной державой, тогда они не хотели слишком много думать о России, - сказала изданию экс-глава департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. - Но мир полностью изменился. Байден не может стать Обамой 2.0. Им придется мыслить иначе".

Как отмечает NYT, послание Путина Байдену не было враждебным, и, как заявили в Кремле, "выражало уверенность в том, что Россия и США, которые несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на свои разногласия, эффективно способствовать решению множества проблем, с которыми сегодня сталкивается мир".

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Новая правительственная система частного тестирования на коронавирус в Британии, которая позволяет прибывающим путешественникам сократить карантин до пяти дней, погрузилась в хаос через несколько часов после запуска во вторник, сообщает Financial Times.

Многие из компаний, одобренных правительством, признали, что у них закончились тесты, некоторые сайты вышли из строя, а другие не были готовы к приему и обработке заказов.

Система test and release была одобрена авиационной отраслью и задумывалась как способ поощрения путешествий за счет сокращения количества времени, которое люди проводят на самоизоляции после прибытия в Британию из-за границы.

Две компании неожиданно сообщили, что не могут обеспечить тестирование, и во вторник утром были оперативно заменены другими поставщиками.

"К сожалению, мы были настолько завалены запросами по поводу системы test and release, что не можем больше ни отвечать на электронные письма, ни принимать заказы", ​​- сказал представитель одной из них.

Сайт одной из компаний перенаправлял пользователей на другой сайт, который не работал, в другом центре сказали, что тесты недоступны для бронирования, еще у одной компании тестов не оказалось вовсе.

Как сказал FT сотрудник проводящей тестирование компании Chronomics, после запуска системы спрос на тесты значительно превысил ожидания правительства.

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