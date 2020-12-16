Константин Котов, осужденный по "дадинской статье", вышел на свободу
Активист Константин Котов, осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения массовых акций, освободился из колонии. Эту статью называют "дадинской", но в отличие от Ильдара Дадина Котов отсидел весь срок, пусть и смягченный, несмотря на вмешательство Конституционного суда.
Котов отбывал наказание - 1,5 года общего режима - в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. Его отпустили в 6:30 утра, сообщают находящиеся на месте журналисты.
Возле колонии Котова встречали его адвокаты, фигуранты "московского дела" Владислав Барабанов, Данил Беглец и Алексей Миняйло, а также осужденная по делу "Нового величия" жена Котова Анна Павликова, сообщают "Медиазона" и телеканал "Дождь".
Как пишет "МБХ медиа", Котов заявил, что планирует и дальше ходить на протестные акции, как только поймет, что происходит в стране и придет в себя.
Дело Котова
Уголовное дело против Котова было возбуждено после его задержания 10 августа 2019 года. В этот день на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы, а затем группа протестующих отправилась на прогулку в район Китай-города. Власти сочли это несанкционированной акцией и задержали около 250 человек, среди которых был и Котов.
Обвинение посчитало, что Котов, который ранее в течение полугода уже привлекался к административной ответственности, "продолжил нарушать законодательство, не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу".
Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а уже 15-го Следственный комитет России объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло два дня.
5 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ), а в октябре Мосгорсуд признал приговор законным. Котов вину не признал.
Котов стал вторым осужденным в России по так называемой "дадинской статье".
В 2015 году активист Ильдар Дадин был приговорен по статье 212.1 УК РФ к трем годам колонии, однако в 2017 году Конституционный суд вынес по его жалобе постановление, в котором говорилось, что уголовная ответственность должна применяться, только если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Вскоре после этого Верховный суд отменил приговор Дадину, и активист вышел на свободу.
В январе 2020 года КС, рассмотрев жалобу Котова, опубликовал определение о необходимости пересмотреть ему приговор, еще раз подтвердив (как и по делу Дадина), что уголовная ответственность по ст. 212.1 УК РФ должна наступать только в случае причинения кому-либо серьезного вреда.
Отменить судебные решения по делу Котова - приговор, а также апелляционное постановление Мосгорсуда - просили как защита активиста, так и Генпрокуратура.
Генпрокуратура просила смягчить Котову наказание, назвав его "чрезмерно суровым", а защита указывала на отсутствие состава преступления в действиях активиста и настаивала на полном прекращении его уголовного дела, ссылаясь на определение Конституционного суда по "дадинской статье".
Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание, поручив вместо этого Мосгорсуду еще раз проверить законность решения, вынесенного судом первой инстанции.
20 апреля Мосгорсуд по итогам апелляционного пересмотра дела Котова смягчил ему наказание до 1,5 лет колонии.