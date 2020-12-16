Константин Котов, осужденный по "дадинской статье", вышел на свободу

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Активист Константин Котов, осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения массовых акций, освободился из колонии. Эту статью называют "дадинской", но в отличие от Ильдара Дадина Котов отсидел весь срок, пусть и смягченный, несмотря на вмешательство Конституционного суда.

Котов отбывал наказание - 1,5 года общего режима - в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. Его отпустили в 6:30 утра, сообщают находящиеся на месте журналисты.

Возле колонии Котова встречали его адвокаты, фигуранты "московского дела" Владислав Барабанов, Данил Беглец и Алексей Миняйло, а также осужденная по делу "Нового величия" жена Котова Анна Павликова, сообщают "Медиазона" и телеканал "Дождь".

Как пишет "МБХ медиа", Котов заявил, что планирует и дальше ходить на протестные акции, как только поймет, что происходит в стране и придет в себя.

Дело Котова

Уголовное дело против Котова было возбуждено после его задержания 10 августа 2019 года. В этот день на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы, а затем группа протестующих отправилась на прогулку в район Китай-города. Власти сочли это несанкционированной акцией и задержали около 250 человек, среди которых был и Котов.

Обвинение посчитало, что Котов, который ранее в течение полугода уже привлекался к административной ответственности, "продолжил нарушать законодательство, не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу".

Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а уже 15-го Следственный комитет России объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло два дня.

5 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ), а в октябре Мосгорсуд признал приговор законным. Котов вину не признал.

Котов стал вторым осужденным в России по так называемой "дадинской статье".

В 2015 году активист Ильдар Дадин был приговорен по статье 212.1 УК РФ к трем годам колонии, однако в 2017 году Конституционный суд вынес по его жалобе постановление, в котором говорилось, что уголовная ответственность должна применяться, только если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Вскоре после этого Верховный суд отменил приговор Дадину, и активист вышел на свободу.

В январе 2020 года КС, рассмотрев жалобу Котова, опубликовал определение о необходимости пересмотреть ему приговор, еще раз подтвердив (как и по делу Дадина), что уголовная ответственность по ст. 212.1 УК РФ должна наступать только в случае причинения кому-либо серьезного вреда.

Отменить судебные решения по делу Котова - приговор, а также апелляционное постановление Мосгорсуда - просили как защита активиста, так и Генпрокуратура.

Генпрокуратура просила смягчить Котову наказание, назвав его "чрезмерно суровым", а защита указывала на отсутствие состава преступления в действиях активиста и настаивала на полном прекращении его уголовного дела, ссылаясь на определение Конституционного суда по "дадинской статье".

Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание, поручив вместо этого Мосгорсуду еще раз проверить законность решения, вынесенного судом первой инстанции.