Кусочки дерева, найденные в Шотландии, могут переписать историю пирамиды Хеопса

Автор фото, University of Aberdeen Подпись к фото, Этот, тогда еще целый, кусок кедра был обнаружен в пирамиде Хеопса в 1872 году

Древний артефакт, случайно обнаруженный в невзрачной коробке из-под сигар в глубинах коллекции Абердинского университета, может раскрыть новые тайны пирамиды Хеопса, или Великой пирамиды, как ее еще называют.

Находка была сделана сотрудницей университета во время рутинной сверки данных о хранящихся в собрании предметов.

Несколько фрагментов кедрового дерева возрастом около 5 тыс. лет, по словам ученых, представляют огромную историческую ценность.

Фрагменты, тогда еще составлявшие единое целое, обнаружил британский исследователь Уэйман Диксон в так называемой "камере цариц" в 1872 году.

Этот кусок дерева, который, как считается, мог быть использован при строительстве пирамиды, был подарен университету в 1946 году, после чего его следы затерялись.

Вновь обнаружить реликвию смогла помощница куратора Абир Эладани, которая проводила опись предметов, хранящихся в Азиатской коллекции университета.

Сокровище "пряталось на самом виду"

Автор фото, University of Aberdeen Подпись к фото, Абир Эладани и обнаруженный ею "клад"

"Как только я взглянула на цифры в наших египетских записях, я сразу поняла, что это, и что оно скрывалось у нас на виду, но в другой коллекции, - говорит Абир. - Я сама по профессии археолог и работала на раскопках в Египте, но никак не ожидала, что на северо-востоке Шотландии смогу обнаружить такую важную часть наследия моей собственной страны. И пусть это лишь кусочек дерева, распавшийся на части, но это один из всего трех предметов, извлеченных из Великой пирамиды".

Автор фото, Thinkstock Подпись к фото, Гранитный шар и крюк - две других "реликвии Диксона", которые хранятся в Британском музее

Два других предмета, обнаруженных Уэйманом Диксоном, - гранитный шар и крюк - хранятся в Британском музее, однако третий до сих пор считался пропавшим.

"Университетская коллекция огромна, в ней сотни тысяч предметов, так что это был своего рода поиск иголки в стоге сена, - признается Абир. - Я просто не могла поверить своим глазам, когда увидела содержимое этой невзрачной сигарной коробки".

Потом была еще задержка с определением возраста древесины из-за пандемии, но наконец результаты из лаборатории были получены и они подтвердили, что образец относится к периоду 3341-3094 годов до н.э.

Настоящее открытие

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Похоже, пирамида Хеопса хранит еще немало тайн

Датировка подтверждает теорию о том, что так называемые реликвии Диксона, в каких бы целях они ни использовались, относятся к периоду сооружения Великой пирамиды, и не были оставлены там теми, кто позже проникал в пирамиду. Еще один интересный момент заключается в том, что по имеющимся историческим документам, пирамида была построена на полтысячелетия позже времени, к которому относятся реликвии.

"Сама находка реликвий Диксона стала для нас большим сюрпризом, - говорит старший куратор музея и специальных коллекций Абердинского университета Нил Кертис, - результаты радиоуглеродного анализа удивили нас еще больше. Оказалось, что пирамида куда старше, чем мы предполагали. Конечно, может быть эта датировка относится к сердцевине очень старого дерева. Не исключено и то, что в древнем Египте было мало древесины, и ее берегли, хранили и использовали на протяжении многих лет".