Впервые министром в США станет открытый гей. Байден предложил пост Буттиджичу

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пит Буттиджич был соперником Байдена во время выборов кандидата в президенты от демократов

Победивший на президентских выборах в США Джо Байден предложил своему бывшему сопернику в борьбе за выдвижение на пост президента от демократов Питу Буттиджичу стать министром транспорта в его администрации. Тем временем Байдена с победой поздравил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

О будущем назначении главой министерства транспорта Буттиджич сообщил в своем "Твиттере".

"Сейчас появились огромные возможности для создания рабочих мест, решения проблем климата и укрепления всеобщего равенства, - написал Буттиджич. - Для меня большая честь, что избранный президент предложил мне должность министра транспорта".

Если Буттиджич будет назначен, 38-летний политик станет первым открытым геем в должности американского федерального министра в истории.

Во время президентской гонки 2020 года Буттиджич, экс-мэр крошечного городка Саут-Бенд в штате Индиана, претендовал на выдвижение в Белый дом от Демократической партии, но проиграл во время первичных выборов и поддержал кандидатуру Байдена.

"Пит Буттиджич - это патриот и человек, способный решать проблемы. Он воплощает все самое лучшее, что есть в нашем народе", - сказал Байден во вторник о своем новом министре.

Еще один ведущий конкурент Байдена на первичных выборах - сенатор от Калифорнии Камала Харрис была избрана вице-президентом США.

Кто такой Пит Буттиджич

Родился в 1982 году, фамилия досталась ему от отца, выходца из городка Хамрун на Мальте.

В ноябре 2011 года победил на выборах мэра города Саут-Бенд (Индиана), набрав почти 11 тыс. голосов из 15 тысяч.

Был добровольцем в Национальной гвардии, получил звание лейтенанта.

В 2014 году проходил службу в контртеррористическом подразделении разведки ВМФ США на авиабазе "Баграм" в Афганистане.

В 2015 году рассказал о своей гомосексуальности в газетной статье.

В начале 2019 года заявил о намерении бороться за пост президента США.

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В марте 2020 года выбыл из президентской гонки и поддержал Джо Байдена.

Владеет норвежским, испанским, итальянским, мальтийским, арабским, дари и французским языками.

Поздравления Макконнелла

Тем временем лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он сделал это на следующий день после того, как Коллегия выборщиков официально избрала кандидата от демократов на должность президента.

Автор фото, Reuters

Президент Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать победу Байдена. Он утверждает, что во время голосования и подсчета голосов имели место грубые нарушения и фальсификации, однако его доводы уже отвергли многочисленные американские суды, администрации штатов (в том числе контролируемые республиканцами) и представители федеральных властей.

Во время выступления в сенате Макконнелл сказал, что надеялся увидеть "иной результат" выборов, но Коллегия выборщиков приняла решение об избрании кандидата от демократов. "Поэтому сегодня я хочу поздравить избранного президента Байдена", - заявил лидер сенатского большинства.

Он также прокомментировал избрание на пост вице-президента Камалы Харрис - первой в истории женщины на этом посту и первого представителя небелой части населения. "Теперь все американцы могут гордиться, что впервые избранным вице-президентом стала женщина", - сказал Макконнелл.

Анализ

Энтони Зуркер, обозреватель Би-би-си

Для этого понадобилось более месяца, но теперь Митч Макконнелл признал очевидное - Джо Байден будет следующим президентом США.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байден во время пресс-конференции 15 декабря

После вступления Байдена в должность глава сенатского большинства станет самым высокопоставленным республиканцем в стране, поэтому его поздравления имеют большое значение.

Они дают прикрытие другим членам американского конгресса, которые опасались высказываться о победе Байдена, поскольку не хотели навлечь на себя гнев Дональда Трампа. И кроме того, поздравления, возможно, обеспечат более традиционный процесс передачи власти - по крайней мере в том, что касается отношений между будущей администрацией Белого дома и конгрессом.

Поскольку Макконнелл теперь признает победу Байдена, окончательно растворяется и последняя надежда Трампа поменять итог выборов 6 января, во время утверждения результатов голосования в конгрессе.

Потуги действующего президента отвергнет не только контролируемая демократами Палата представителей, они также вряд ли найдут какую-либо поддержку в сенате.