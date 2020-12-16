Премию Сахарова получила белорусская оппозиция. В Европарламенте ее вручили Светлане Тихановской

Автор фото, EPA Подпись к фото, Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте показывала портреты протестующих

Главный соперник Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская получила премию имени Андрея Сахарова. Лауреатом награды, ежегодно присуждаемой Европейским парламентом за защиту прав человека, в этот раз стала белорусская оппозиция, которая с августа оспаривает результаты выборов президента в стране.

В среду Тихановская приняла премию на заседании Европейского парламента в Брюсселе. Решение о ее присуждении принял 22 октября президиум Европарламента по инициативе четырех крупнейших фракций.

Тихановская подчеркнула, что награда по праву принадлежит всем белорусам, ведущим мирную борьбу за демократию, против насилия.

Премию с ней разделили ее муж, блогер Сергей Тихановский, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило.

Одна из фракций, "Европейские консерваторы и реформисты", предлагала наградить лично Тихановскую, но список решили расширить.

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям "за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

"Онлайн-революция"

После присуждения премии в октябре литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс сказал, что сам Сахаров сегодня был бы доволен. "Мы восхищаемся смелостью белорусского народа. Это мирная революция нового типа, я бы сказал - онлайн-революция, которую диктатура не в состоянии раздавить жестокой милицейской силой и государственной пропагандой", - сказал он.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстрации в Беларуси не прекращаются с августа

"Масштабные протесты на площадях Беларуси потрясли мир. Насилие никогда не победит правду. Оставайтесь сильными и не прекращайте вашу борьбу. Знайте, что мы вас будем поддерживать", - заявил, объявляя о присуждении премии белорусской оппозиции, председатель Европарламента Давид Сассоли.

"Она [премия] означает, что белорусский народ не одинок в противостоянии диктаторскому режиму", - сказал в интервью DW незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало. Другой незарегистрированный кандидат, Виктор Бабарико, назвал премию Сахарова "наградой для всех нас, кто каждый день законными и мирными способами борется за свободу, свои права и лучшее будущее для Беларуси".

Председатель комитета по международным делам российской Госдумы Леонид Слуцкий назвал награждение вмешательством Запада в дела суверенного государства и "одним из элементов венесуэльского сценария по смене режима в республике".

Кроме белорусской оппозиции, на премию Сахарова в 2020 году номинировались архиепископ Мосула Наджиб Михаэль Мусса, который во время наступления на город отрядов организации "Исламское государство" (запрещена в России) в 2014 году помогал местных христианам эвакуироваться в Иракский Курдистан и спас более 800 древних рукописей; убитая в 2016 году гондурасская защитница природы Берта Касерес и еще восемь местных экологов, арестованных в 2018 году за протесты против добычи железной руды в департаменте Колон, и польские ЛГБТ-активисты.

Что происходит в Беларуси

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, бессменно правящий страной уже 26 лет, по официальным данным, получил 80% голосов. Оппозиция заявляет, что результаты голосования были фальсифицированы, а настоящим победителем стала Тихановская.

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Три основных оппозиционных кандидата не были зарегистрированы, двое в итоге оказались в тюрьме, третий - в эмиграции.

С момента объявления результатов выборов в Беларуси не прекращаются массовые акции протеста, подавляемые полицией с применением водометов, светошумовых гранат и перцовых баллончиков. Тысячи людей были задержаны, сотни избиты.

Светлана Тихановская, зарегистрировавшаяся для участия в выборах вместо арестованного мужа, известного блогера Сергея Тихановского, была вынуждена уехать из страны, так же как все члены Координационного совета белорусской оппозиции.

Лукашенко говорит, что не станет больше выдвигаться в президенты после инициированного им принятия новой конституции Беларуси, но не называет никаких сроков, а разработка конституции еще и не начиналась.

10 октября он пообщался с оппозиционерами в следственном изоляторе. Двое из них были освобождены под подписку о невыезде, Светлане Тихановской впервые с мая дали поговорить по телефону с мужем, заключенным в том же СИЗО.

Некоторые наблюдатели усмотрели в этом признак готовности Лукашенко к диалогу, но на следующий же день "Марш достоинства" в Минске был разогнан особенно жестоко, а замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что силовики готовы "в случае необходимости" стрелять по демонстрантам.