Ил-114-300 поднялся в небо. Зачем Россия реанимировала советский авиационный проект
- Павел Аксенов
- Русская служба Би-би-си
В России впервые поднялся в воздух региональный пассажирский самолет Ил-114-300. Спроектированный еще в советское время, он не был запущен в массовое производство, и теперь его пришлось модернизировать.
Новый Ил-114 совершил полет с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском. Самолет пилотировал шеф-пилот ПАО "Ил" Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Олег Грязев.
Этот самолет важен для российской гражданской авиации, поскольку неприхотлив и может взлетать с аэродромов с грунтовыми или просто низкокачественными взлетно-посадочными полосами.
"Он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года - начать его серийные поставки", - сказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Глава минпромторга Денис Мантуров в свою очередь заявил, что до 2030 года планируется построить "до 100 воздушных судов типа Ил-114-300". Первые серийные поставки начнутся в 2022 году после получения самолетом сертификата типа.
Ил-114 начали разрабатывать в КБ Ильюшина еще в 1980-х годах. Этот самолет был призван, прежде всего, заменить на региональных авиалиниях стареющие лайнеры Ан-24 разработки КБ Антонова.
Ил-114 строился по схеме "низкоплан", то есть его крыло располагается внизу фюзеляжа, в отличие от "высокоплана" Ан-24. Для него было разработано новое крыло с эффективной механизацией, винтомоторная группа с пониженной шумностью, что очень важно для винтовых самолетов.
На ташкентском авиастроительном заводе ТАПОиЧ подготовили производственную линию, однако процесс сертификации и производства нового самолета, впервые полетевшего 29 марта 1990 года затянулся. Сначала развалился Советский Союз, потом возникли организационные проблемы и в результате было построено только 18 машин. Производство самолетов в Ташкенте прекратилось.
Последствия аннексии Крыма
Вместе с тем стремительно стареющий парк винтовых самолетов советского производства пришлось заменять иностранной техникой.
В 2013 году "Ростех" в партнерстве с канадской компанией Bombardier собирался выпускать в России один из самых удачных самолетов в этом сегменте - Q-400, разработанный еще в 1980-х годах компанией De Havilland Canada (ставшей впоследствии частью Bombardier).
Однако этому проекту не суждено было состояться. После того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым, против нее были введены санкции, и Bombardier передумала строить Q-400 на ее территории. "Принимая во внимание политическую ситуацию и экономические реалии в России на сегодня, мы приняли решение отложить проект", - заявили в канадской компании.
В мае 2016 года на совещании у президента России, посвященном региональной авиации, ему предложили проекты Ил-114, российско-украинского Ан-140, лицензионного китайского МА700 и турбореактивного Ту-324.
Украинский турбовинтовой Ан-140 выпускался на самарском заводе "Авиакор", однако после 2014 года это производство было остановлено - двигатели для него строились на Украине, связи с которой были разрушены. Турбореактивный Ту-324 был менее экономичным.
Еще в 2014 году минпромторг считал проект восстановления производства Ил-114 на российской территории нерентабельным. СМИ сообщали, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров поддерживал проект производства в России МА700.
Дмитрий Рогозин, курировавший тогда в должности вице-премьера авиацию и ОПК, открыто поддерживал проект Ил-114.
Существовала еще гипотетитческая возможность создания пассажирской версии военно-транспортного Ил-112, но от нее отказались, поскольку этот самолет изначально планировался для военных нужд и для гражданской пассажирской авиации не годился.
В конце концов решение о возобновлении производства Ил-114 было принято. "Коммерсант" со ссылкой на источники в минпромторге писал, что к Ил-114 были претензии в области топливной эффективности, вместимости, расходов на техобслуживание.
Это вполне объяснимо - за четверть века требования к самолетам сильно выросли. На устранение недостатков ушло несколько лет.
Для обновленного Ил-114 была создана новая винто-моторная группа, которая включает в себя новые двигатели ТВ7-117СТ-01 со взлетной мощностью до 3100 л.с. Для него был разработан новый винт АВ-112-114 повышенной тяги и новая система автоматического управления с применением совмещенного модернизированного блока управления двигателем и воздушным винтом БАРК-65СМ. В "Ростехе" утверждают, что все это сделает силовую установку более эффективной.
Раньше Ил-114 использовал менее мощные моторы ТВ7-117СМ cо взлётной мощностью 2650 л.с.
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