В Новосибирске осудили медсестру, таскавшую ребенка за волосы

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Дети в туберкулезных больницах часто лежат без родителей и лечается в течение многих месяцев (архивное фото)

Мировой суд в Новосибирске в среду 16 декабря приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру детской туберкулезной больницы Александру Андриянову.

Ее осудили по статье 156 УК РФ за "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей" по отношению к малолетней пациентке. Из ее зарплаты в течение года будут удерживаться 10%.

Андриянова признала вину, раскаялась и попросила прощения.

В начале ноября этого года в сети появилось видео из детской туберкулезной больницы Новосибирска. На кадрах, снятых женщиной из в соседней палаты, видно, как медработница за волосы поднимает девочку и бросает на кровать. На другом видео она же шлепает других детей.

Девочка, грубое обращение с которой запечатлено на видео, находилась в больнице с весны этого года. Ребенок растет без попечения родителей: ее воспитывала бабушка, начавшая оформление опекунства лишь после того, как видео с ее внучкой попало в интернет.

В основу обвинения медсестры Андрияновой легли показания женщины, сделавшей видеозапись. "Автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер", - говорится на сайте Следственного комитета по Новосибирской области.

"Явная нехватка персонала"

Детские отделения туберкулезных больниц в России - одни из самых закрытых в системе медицинских учреждений, поясняла изданию "Тайга.инфо" директор фонда "Солнечный город" Марина Аксенова. "Зачастую дети там лежат без родителей. А лечение может длиться от шести месяцев до полутора лет. При этом в учреждениях явная нехватка ухаживающего и воспитательного персонала", - сказала она. По словам Аксеновой, в таких отделениях нет условий, в которых ребенок может находиться так долго.

После начала следствия по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко к проверке подключился и Росздравнадзор.

В публичном пространстве тему подхватила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она попросила председателя правительства Михаила Мишустина разработать стандарт ухода за детьми, находящимися без родителей в лечебных учреждениях. Также Кузнецова предложила ввести обязательное видеонаблюдение в лечебных учреждениях, где находятся дети. Новые нормативы и видеонаблюдение она назвала "важнейшим условием обеспечения безопасности детей".

Однако, как подтвердили Би-би-си в пресс-службе Росздравнадзора, нормы отношения медицинского персонала к пациентам и так определяются федеральным законом №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21 ноября 2011 года.

Иными словами, в ведомстве считают предложение Кузнецовой избыточным.

Пресс-служба уполномоченной по правам ребенка не ответила на вопросы Би-би-си о том, что конкретно должно быть в "стандартах" для медиков по уходу за детьми в отсутствие их родителей и каков сейчас статус этой инициативы.

Как медработников в России учат общаться с пациентами

При обучении медицинских сестер в рамках предмета "Сестринское дело" во всех базовых медколледжах России затрагиваются вопросы этики и деонтологии, то есть той части этики, которая касается общения с пациентом.

"В старых образовательных стандартах этого, возможно, и не было, но с 2011 года это есть, - рассказала Би-би-си заместитель директора по учебной работе Курганского базового медицинского колледжа Татьяна Дерябина. - Этики и деонтологии как отдельной дисциплины нет [в программе], но этих вопросов всегда касаются при обучении, в том числе и по специальности "Педиатрия".

По словам собеседников Би-би-си во врачебной среде, деонтология и в советское время - несмотря на критическое отношение к ней основоположников марксизма - была частью подготовки медперсонала всех уровней. Деонтологическая этика (ее еще называют "этикой долга") - раздел учения о морали, которое требует выбирать должное, морально-обязательное действие независимо от его утилитарных последствий, выгод или невыгод.