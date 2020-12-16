Мэрию Парижа оштрафовали за то, что в ее руководстве слишком много женщин

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Анн Идальго "счастлива получить штраф"

Министерство государственной службы Франции наложило на столичную мэрию штраф в 90 тыс. евро за нарушение закона 2013 года о гендерном равенстве.

В 2018 году руководящие должности в столичной администрации получили 11 женщин и пять мужчин. Таким образом, доля женщин составила 69%. Согласно закону, лица одного пола не должны получать более 60% назначений.

Социалистический мэр Парижа Анн Идальго назвала штраф "абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным", и заявила, что счастлива получить его.

"Руководство мэрии вдруг оказалось чересчур феминистским", - саркастически заявила она на совещании со своими сотрудниками.

Она выразила мнение, что на руководящих постах во Франции все еще слишком мало женщин, а потому их и нужно продвигать больше, чем мужчин.

Министр госслужбы Амели де Моншален через "Твиттер" пригласила Анн Идальго встретиться и обсудить, как продвигать женщин на государственной службе.