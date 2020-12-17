Спортивный арбитраж смягчил России наказание по делу о допинге

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом на два года. Они не смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.

Суд также постановил, что Российское антидопинговое агентство должно выплатить ВАДА 1,27 млн долларов в качестве компенсации расходов, понесенных агентством на расследование в период с января 2019 года до декабря 2020 года.

Решение было принято по итогам рассмотрения жалобы, поданной российской стороной на решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое год назад отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Таким образом, суд сократил этот срок в два раза.

Такое решение позволит Россиит провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году, заявили в Федерации хоккея России.

"ФХР изучила решение CAS города Лозанны, касающееся деятельности РУСАДА. Согласно указанному решению, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений", - говорится в заявлении ФХР.

"Мужская и женская национальные сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага, и надпись "Россия" будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира", - говорится в тексте заявления ФХР.

Лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов ранее рекомендовал исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства за манипуляции с записями в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

В декабре 2019 года исполнительный комитет ВАДА признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию об отстранении российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры под флагом России. Чтобы выступать под нейтральным флагом, российским атлетам нужно было проходить дополнительные тесты на допинг.

Решение ВАДА оспаривалось в суде Лозанны с начала ноября этого года. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА, а в январе этого года и международное агентство тоже подало иск к российскому.

База данных Московской антидопинговой лаборатории была изъята чиновниками ВАДА в ходе расследования допингового скандала на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В 2015 году ВАДА отозвало аккредитацию лаборатории, но через год частично вернуло ее, позволив работать с биологическим паспортом спортсмена. Зимой 2019 года база была передана экспертам ВАДА, но осенью исполком организации объявил, что в нее вносились изменения.