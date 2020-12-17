Дайджест: Китай привез на Землю лунный грунт, Путин проведет пресс-конференцию
Возвращаемый аппарат китайской космической станции "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта в среду вечером приземлился на севере Китая.
1 декабря посадочный модуль станции произвел мягкое прилунение в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.
Затем он пробурил грунт на глубину около двух метров и извлек образцы геологической породы, а также собрал грунт с поверхности - примерно 2 кг.
Перед стартом взлетного аппарата на Луне был установлен китайский флаг. Состыковавшись на лунной обрите с орбитальным модулем, он передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату.
Китай стал третьей страной после России и США, которая сумела доставить лунный грунт на Землю, и первой, реализовавшей подобный проект с 1976 года.
Российский президент Владимир Путин проведет сегодня ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом она пройдет в формате видеосвязи.
Пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени и продлится несколько часов.
На этой неделе несколько изданий выпустили расследование о том, кто мог стоять за отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Журналисты наверняка попытаются спросить Путина и об этом.
Глава МИД России Сергей Лавров в среду прокомментировал расследование, сказав, что его "забавно читать".
Национальная полиция Испании сообщила о задержании 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии. Власти заявили, что это крупнейшая спецоперация против мафии из Восточной Европы за последние 10 лет.
Как говорится в сообщении, подозреваемые пытались контролировать ключевые секторы экономики Испании, проникая в государственные учреждения с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.
В понедельник было проведено 18 обысков, в том числе в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и на острове Ибица. В результате было обнаружено огнестрельное оружие, около 300 тысяч евро наличными, а также драгоценности и криптовалюта.
Расследование началось в 2013 году, когда власти обнаружили, что русская мафия активизировала деятельность в Испании, используя ее в качестве площадки для отмывания денег преступных группировок из стран бывшего СССР.
Отмытые деньги инвестировались в легальный бизнес, в том числе дискотеки, рестораны и недвижимость на средиземноморском побережье Испании. Деньги также использовались в коррупционных схемах.
Как отмечает Национальная полиция Испании, участники этих преступных группировок могут быть причастны к убийствам и похищениям людей, вымогательству, а также торговле наркотиками и оружием.
Они действовали на территории Европы, Южной Америки и США.
Курс биткоина минувшей ночью вырос более чем на 13%, впервые за всю историю поднявшись выше отметки в 22 тысячи долларов.
Стоимость криптовалюты начала расти в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса, в дальнейшем котировки только увеличивались.
Как прогнозировало агентство Блумберг в конце ноября, после достижения отметки в 22 тысячи долларов курс биткоина начнет падать, однако вряд ли падение будет таким же сильным, как в 2018 году.
Корпорация Boeing намерена нанять 160 пилотов в рамках программы по возвращению в эксплуатацию самолетов семейства 737 Max, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники и оказавшиеся в его распоряжении документы.
Как сообщается, пилоты будут выполнять роль инструкторов для пилотов других авиакомпаний в течение 35 дней. Их зарплата может достигать 200 тысяч долларов в год (около 14,6 млн рублей в год или 1,2 млн в месяц).
Кандидаты на эту должность должны иметь не менее 1 тысячи часов инструкторского опыта, а также иметь лицензию на управление самолетами Boeing 737.
В рамках программы предусмотрено круглосуточное наблюдение за полетами, а также обучение экипажа общению с пассажирами, которые испытывают тревожность во время перелетов.
Компания Facebook планирует разработать аппарат для чтения мыслей, следует из утечки, которую публикует Buzzfeed.
В распоряжении журналистов оказалась аудиозапись, на которой директор компании по технологиям Майк Шрепфер объясняет на виртуальной встрече с сотрудниками, как этот аппарат должен будет работать.
По планам компании, с помощью нейросенсора он должен будет считывать мысли и превращать их в команды компьютеру - например, напечатать определенную фразу или выполнить действие в видеоигре.
"У нас будет привилегия увидеть будущее, потому что мы его производим", - заявил Шрепфер.
Впрочем, перед выходом этого продукта на рынок компания должна будет поработать над своим имиджем, особенно в том, что касается защиты личных данных.
"Мы должны развиваться ответственно, завоевывать доверие и право на рост. Очень важно, чтобы у нас это получилось, и люди во всем мире смогли получить эту удивительную технологию [...] не сталкиваясь с ее негативной стороной", - сказал он.
Кроме того, по словам Шрепфера, компания разрабатывает еще один инструмент - программу для пересказа новостных статей, которая должна избавить пользователей от необходимости их читать.
Уровень смертности в России за январь-октябрь достиг максимального значения за 10 лет, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.
Речь идет о соотношении числа умерших на 10 тысяч живущих за соответствующие периоды 2011-2020 годов. Однако этот рост объясняется не только пандемией коронавируса, оговаривается издание.
За апрель-октябрь, по данным Росстата, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек, отмечает РБК. За тот же период Covid-19 был выявлен у 78,6 тысячи умерших - это 6,5% от общего числа умерших и 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными. Избыточная смертность - связанная с пандемией.
Из расчетов РБК следует, что смерти примерно 62 тысяч россиян не объясняются официальными данными о смертности от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смертей от Covid-19, так и с косвенными эффектами - возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медпомощи и психологической реакцией россиян на пандемию, сказали изданию демографы.
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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов