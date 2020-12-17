Дайджест: Китай привез на Землю лунный грунт, Путин проведет пресс-конференцию

Автор фото, STR/AFP

Возвращаемый аппарат китайской космической станции "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта в среду вечером приземлился на севере Китая.

1 декабря посадочный модуль станции произвел мягкое прилунение в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Затем он пробурил грунт на глубину около двух метров и извлек образцы геологической породы, а также собрал грунт с поверхности - примерно 2 кг.

Перед стартом взлетного аппарата на Луне был установлен китайский флаг. Состыковавшись на лунной обрите с орбитальным модулем, он передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату.

Автор фото, CNSA Подпись к фото, 1 декабря "Чанъе-5" прилунился и прислал с поверхности фотографию

Китай стал третьей страной после России и США, которая сумела доставить лунный грунт на Землю, и первой, реализовавшей подобный проект с 1976 года.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российский президент Владимир Путин проведет сегодня ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом она пройдет в формате видеосвязи.

Пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени и продлится несколько часов.

На этой неделе несколько изданий выпустили расследование о том, кто мог стоять за отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Журналисты наверняка попытаются спросить Путина и об этом.

Глава МИД России Сергей Лавров в среду прокомментировал расследование, сказав, что его "забавно читать".

Автор фото, Europa Press

Национальная полиция Испании сообщила о задержании 23 человек, подозреваемых в отмывании денег русской мафии. Власти заявили, что это крупнейшая спецоперация против мафии из Восточной Европы за последние 10 лет.

Как говорится в сообщении, подозреваемые пытались контролировать ключевые секторы экономики Испании, проникая в государственные учреждения с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.

В понедельник было проведено 18 обысков, в том числе в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и на острове Ибица. В результате было обнаружено огнестрельное оружие, около 300 тысяч евро наличными, а также драгоценности и криптовалюта.

Расследование началось в 2013 году, когда власти обнаружили, что русская мафия активизировала деятельность в Испании, используя ее в качестве площадки для отмывания денег преступных группировок из стран бывшего СССР.

Отмытые деньги инвестировались в легальный бизнес, в том числе дискотеки, рестораны и недвижимость на средиземноморском побережье Испании. Деньги также использовались в коррупционных схемах.

Как отмечает Национальная полиция Испании, участники этих преступных группировок могут быть причастны к убийствам и похищениям людей, вымогательству, а также торговле наркотиками и оружием.

Они действовали на территории Европы, Южной Америки и США.

Автор фото, SOPA Images/LightRocket

Курс биткоина минувшей ночью вырос более чем на 13%, впервые за всю историю поднявшись выше отметки в 22 тысячи долларов.

Стоимость криптовалюты начала расти в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса, в дальнейшем котировки только увеличивались.

Как прогнозировало агентство Блумберг в конце ноября, после достижения отметки в 22 тысячи долларов курс биткоина начнет падать, однако вряд ли падение будет таким же сильным, как в 2018 году.

Автор фото, AFP

Корпорация Boeing намерена нанять 160 пилотов в рамках программы по возвращению в эксплуатацию самолетов семейства 737 Max, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники и оказавшиеся в его распоряжении документы.

Как сообщается, пилоты будут выполнять роль инструкторов для пилотов других авиакомпаний в течение 35 дней. Их зарплата может достигать 200 тысяч долларов в год (около 14,6 млн рублей в год или 1,2 млн в месяц).

Кандидаты на эту должность должны иметь не менее 1 тысячи часов инструкторского опыта, а также иметь лицензию на управление самолетами Boeing 737.

В рамках программы предусмотрено круглосуточное наблюдение за полетами, а также обучение экипажа общению с пассажирами, которые испытывают тревожность во время перелетов.

Автор фото, SOPA Images/LightRocket

Компания Facebook планирует разработать аппарат для чтения мыслей, следует из утечки, которую публикует Buzzfeed.

В распоряжении журналистов оказалась аудиозапись, на которой директор компании по технологиям Майк Шрепфер объясняет на виртуальной встрече с сотрудниками, как этот аппарат должен будет работать.

По планам компании, с помощью нейросенсора он должен будет считывать мысли и превращать их в команды компьютеру - например, напечатать определенную фразу или выполнить действие в видеоигре.

"У нас будет привилегия увидеть будущее, потому что мы его производим", - заявил Шрепфер.

Впрочем, перед выходом этого продукта на рынок компания должна будет поработать над своим имиджем, особенно в том, что касается защиты личных данных.

"Мы должны развиваться ответственно, завоевывать доверие и право на рост. Очень важно, чтобы у нас это получилось, и люди во всем мире смогли получить эту удивительную технологию [...] не сталкиваясь с ее негативной стороной", - сказал он.

Кроме того, по словам Шрепфера, компания разрабатывает еще один инструмент - программу для пересказа новостных статей, которая должна избавить пользователей от необходимости их читать.

Автор фото, VLADIMIR SMIRNOV/TASS

Уровень смертности в России за январь-октябрь достиг максимального значения за 10 лет, следует из расчетов РБК на основе данных Росстата.

Речь идет о соотношении числа умерших на 10 тысяч живущих за соответствующие периоды 2011-2020 годов. Однако этот рост объясняется не только пандемией коронавируса, оговаривается издание.

За апрель-октябрь, по данным Росстата, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек, отмечает РБК. За тот же период Covid-19 был выявлен у 78,6 тысячи умерших - это 6,5% от общего числа умерших и 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными. Избыточная смертность - связанная с пандемией.

Из расчетов РБК следует, что смерти примерно 62 тысяч россиян не объясняются официальными данными о смертности от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смертей от Covid-19, так и с косвенными эффектами - возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медпомощи и психологической реакцией россиян на пандемию, сказали изданию демографы.

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

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