В Новосибирске 66-летнего свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии

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Ленинский суд Новосибирска приговорил к шести годам колонии Юрия Савельева, последователя "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России).

66-летнего пенсионера признали виновным в организации экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), сообщило издание "Сибирь. Реалии". Отбывать наказание он должен в колонии общего режима, говорится в заявлении областного управления Следственного комитета России.

Ранее в прениях прокурор просил приговорить Савельева к восьми годам колонии общего режима. Как отмечает "Сибирь. Реалии", это максимальный срок, который когда-либо запрашивали "Свидетелям Иеговы" в России.

По версии следствия, с июля 2017 по сентябрь 2018 года в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска Савельев "организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов".

Как сообщают соратники Савельева, в 2018 году после того, как Верховный суд России ликвидировал организацию, за квартирой пенсионера установили видеонаблюдение, чтобы "зафиксировать отправление им религии "Свидетелей Иеговы".

В ноябре 2018 года Савельев был арестован и все это время провел в СИЗО, где жаловался на ухудшение здоровья.

Дела против "Свидетелей Иеговы" в России

В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организаций и запретил ее деятельность на территории России. Российский минюст утверждал, что "Свидетели Иеговы" осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма.

Это решение обернулось десятками уголовных дел против иеговистов. По состоянию на 17 декабря в списке "узников совести" на сайте российских "Свидетелей Иеговы" указаны 423 человека, которых преследуют в России.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью", отметив, что "Свидетели Иеговы - тоже христиане", и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России.

Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось. Вот только некоторые приговоры, вынесенные за последнее время: