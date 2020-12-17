В Новосибирске 66-летнего свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии
Ленинский суд Новосибирска приговорил к шести годам колонии Юрия Савельева, последователя "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России).
66-летнего пенсионера признали виновным в организации экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), сообщило издание "Сибирь. Реалии". Отбывать наказание он должен в колонии общего режима, говорится в заявлении областного управления Следственного комитета России.
Ранее в прениях прокурор просил приговорить Савельева к восьми годам колонии общего режима. Как отмечает "Сибирь. Реалии", это максимальный срок, который когда-либо запрашивали "Свидетелям Иеговы" в России.
По версии следствия, с июля 2017 по сентябрь 2018 года в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска Савельев "организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов".
Как сообщают соратники Савельева, в 2018 году после того, как Верховный суд России ликвидировал организацию, за квартирой пенсионера установили видеонаблюдение, чтобы "зафиксировать отправление им религии "Свидетелей Иеговы".
В ноябре 2018 года Савельев был арестован и все это время провел в СИЗО, где жаловался на ухудшение здоровья.
Дела против "Свидетелей Иеговы" в России
В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организаций и запретил ее деятельность на территории России. Российский минюст утверждал, что "Свидетели Иеговы" осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма.
Это решение обернулось десятками уголовных дел против иеговистов. По состоянию на 17 декабря в списке "узников совести" на сайте российских "Свидетелей Иеговы" указаны 423 человека, которых преследуют в России.
В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации "полной чушью", отметив, что "Свидетели Иеговы - тоже христиане", и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России.
Однако преследование "Свидетелей Иеговы" после этого не прекратилось. Вот только некоторые приговоры, вынесенные за последнее время:
- июнь 2020-го, Псков: "Свидетель Иеговы" Геннадий Шпаковский приговорен к шести с половиной годам колонии;
- апрель 2020-го, Якутия: "Свидетель Иеговы" Игорь Ивашин приговорен к шести годам условно;
- январь 2020-го, Приморский край: "Свидетель Иеговы" Григорий Бубнов приговорен к пяти годам условно;
- декабрь 2019-го, Пенза: "Свидетель Иеговы" Владимир Алушкин приговорен к шести годам колонии, еще пятеро получили условные сроки;
- ноябрь 2019-го, Томск: "Свидетель Иеговы" Сергей Климов приговорен к шести годам колонии;
- сентябрь 2019-го, Саратов: шестеро "Свидетелей Иеговы" приговорены к срокам от двух до трех с половиной лет колонии;
- сентябрь 2019-го, Хабаровск: "Свидетель Иеговы" Валерий Москаленко приговорен к двум годам и двум месяцам принудительных работ и полугоду ограничения свободы.