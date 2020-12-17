"Мы белые и пушистые". Главное из пресс-конференции Путина

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Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Она длилась более четырех часов. Русская служба Би-би-си выбрала ответы на самые важные вопросы.

Из-за пандемии формат ежегодной пресс-конференции президента в этом году пришлось изменить. Путин отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево, а журналисты общались с ним по видеосвязи - представители федеральной и зарубежной прессы собрались в Центре международной торговли на Красной Пресне, а региональные журналисты - на отдельных площадках в разных федеральных округах.

При этом буквально за час до начала пресс-конференции выяснилось, что часть журналистов все же допустили в резиденцию Путина - перед встречей с президентом они соблюдали двухнедельный карантин.

Кроме того, пресс-конференцию в этом году частично объединили с "Прямой линией" - Путин отвечал не только на вопросы журналистов, но и на вопросы россиян, в том числе зачитывая их самостоятельно.

Навальный и другие расследования

Путин впервые прокомментировал журналистские расследования, вышедшие в последнее время о бизнесмене Кирилле Шамалове и об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Издание "Важные истории" ранее опубликовало материал, из которого следовало, что состояние Шамалова начало стремительно расти после того, как он женился на Катерине Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью российского президента.

В совместном расследованит Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Си-эн-эн говорилось о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ.

Расследование о Шамалове Путин назвал "компиляцией, которую невозможно читать". Он обратил внимание, что в расследовании его называют "зятем президента", а "в конце все-таки пишут, что бывший зять".

Ничего странного в том, что Шамалов мог получить пакет акций "СИБУРа" за 100 долларов, как писали "Важные истории", по мнению Путина, нет.

"Кто и как получил какие-то там акции в этой компании... Оказывается, компания публиковала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу... Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, так же, как и другой высший менеджмент, получил [акции] по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления - они получили [акции] по другим правилам. Ничего такого странного здесь нет", - сказал Путин.

Заказчиками расследования, по мнению президента, были госдеп США и их спецслужбы, а цель публикации - месть и попытка повлиять на российскую внутриполитическую жизнь.

Расследование о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ, Путин назвал "легализацией материалов американских спецслужб". При этом он фактически признал, что за Навальным могли следить российские спецслужбы.

"Я знаю, Песков мне вчера сказал о последних измышлениях по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно, то тогда это любопытно. Тогда [российские] спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать", - сказал Путин.

Однако, по словам Путина, "это совсем не значит, что его травить нужно". "Кому он нужен? Если б мы хотели, наверное, довели бы наверное до конца. А так жена [Навального] ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду", - рассказал президент.

По мнению Путина, Навальный, которого он в ходе пресс-конференции называл "пациентом берлинской клиники" и "известным нашим блогером", нападает на первых лиц, чтобы таким образом "подтянуться до определенного уровня и сказать: "Вот обратите внимание. Мой партнер - это вот этот. И я такого же калибра человек. Относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба".

О еще одном громком расследовании - об акционере петербургского банка "Россия" Светлане Кривоногих и их предполагаемой связи - Путин ничего не сказал.

"Мы белые и пушистые"

Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг спросил Путина, не ощущает ли он "хоть долю" ответственности за ухудшение отношений России и Запада. Журналист привел в пример действия России за последние годы - "от аннексии Крыма до использования химического оружия на территории Великобритании, в городе Солсбери".

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом и все буду делать в интересах государства", - оветил Путин.

Также он заявил, что по сравнению со странами Запада российские власти "белые и пушистые" (такую формулировку изначально привел в своем вопросе корреспондент Би-би-си).

"По сравнению с вами - да! Мы белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний", - сказал Путин.

Он вспомнил, что США вышли из договора ПРО, договора РСМД и Договора по открытому небу. "Вы [Великобритания] как страна НАТО будете летать и все передавать американским партнерам... Вы же умные люди, почему вы считаете что мы придурки?" - возмутился Путин.

Он также добавил, что Россия занимает шестое место в мире по военным расходам, а значит ее нельзя назвать агрессивной страной. "Ну если уж не белые и пушистые, то весьма благообразные", - подытожил Путин.

"Самый большой грех - это предательство"

Корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников задал вопрос о бывшем журналисте издания Иване Сафронове, который был арестован по обвинению в госизмене.

Путин заявил, что в деле Сафронова должно разобраться следствие, но подчеркнул, что судят его не за журналистскую деятельность. "Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его сажают в тюрьму", - сказал Путин.

По его словам, дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника [главы "Роскосмоса" Дмитрия] Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

При этом Сафронов работал в "Роскосмосе" всего два месяца, а в период работы Рогозина в правительстве был журналистом.

В "Роскосмосе" ранее говорили, что дело Сафронова не связано с его работой в госкорпорации, где он не имел доступа к гостайне. А адвокат Сафронова Иван Павлов сообщал, что, согласно материалам дела, Сафронова обвиняют в передаче информации иностранной спецслужбе в 2017 году, когда он работал журналистом.

"Самый большой грех - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранным спецслужбам - это предательство. Я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял и доверяет ему, кто к нему хорошо относится. Я вам сочувствую, так же как и ему могу посочувствовать, если он правда оступился. Но если он в течение долгого времени собирал информацию для иностранных служб для вознаграждение, это говорит о его содержании", - заявил Путин.

Можно ли простить и помиловать Сафронова - это вопрос следующего этапа, который встанет уже после решения суда, добавил президент России.

Уже после пресс-конференции Путина вновь спросили, почему он утверждает, что обвинение Сафронова в госизмене связано с периодом его работы в "Роскосмосе", где он успел пробыть советником гендиректора лишь два месяца.

Путин продолжил настаивать, что с журналистикой преследование Сафронова не связано: "Эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, связаны с длительным промежутком его жизни", - сказал Путин. Но деталей дела он, как утверждает, не знает.

"До таких, как я, вакцины пока не добрались"

Много вопросов, особенно в начале пресс-конференции, ожидаемо были посвящены ситуации с коронавирусом. Путин заявил, что ни одна страна в мире не была готова к таким масштабам пандемии, но Россия, по его мнению, была готова лучше многих.

"Мы выиграли время, чтобы начать оперативную подготовку, начали быстро разворачивать систему здравоохранения и всего, что связано с борьбой с пандемией", - сказал он.

Путин упомянул и то, что Россия была первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. "Хорошая вакцина, и безопасная, и быстродействующая", - похвалил ее Путин, добавив, что уверен в необходимости всеобщей вакцинации для победы над пандемией.

На вопрос, сделал ли он сам прививку, Путин ответил, что пока не может - из-за своего возраста (в октябре ему исполнилось 68 лет).

"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможно", - заверил Путин.

В научном сообществе - как на Западе, так и в России - отношение к российской вакцине неоднозначное.

"Было хуже"

Еще одна тема, которая обсуждается в последние недели, - рост цен на продукты. В ноябре Росстат отчитался о том, что сахар подорожал на 65%, подсолнечное масло - на 24%, а крупы - почти на 21% в годовом выражении.

Президент признал что "ситуация сложная", но не согласился с журналистом, который сказал, что "никогда не было так тяжело". Хуже было 20 лет назад, напомнил Путин: в 2000 году за чертой бедности жило 29% населения страны. В 2017 году, сказал Путин, этот показатель снизился до 12,3%, а к 2030 власти планируют добиться значения в 6,5%.

Путин уверял, что проблема с ростом цен на продукты его задела, особенно с учетом крупнейшего урожая зерна за последние шесть лет.

"Где-то цены растут объективно - это связано, например, с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Мы закупаем их за большее количество рублей, потому что рубль немножко просел. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать острую реакцию", - сказал он.

"У нас рекордный урожай зерна, а хлеб растет в цене, макароны растут. С какой стати? - возмутился Путин. - Это почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо".

По словам Путина, на ситуацию уже отреагировали в правительстве и в ближайшее время должны быть подписаны соглашения с производителями и сетями для сдерживания цен.