Суд Аргентины отложил кремацию Марадоны из-за тестов на отцовство

Автор фото, Reuters Подпись к фото, При жизни Диего Марадона признал отцовство восьмерых детей

Суд в Аргентине постановил, что тело Диего Марадоны не может быть кремировано до тех пор, пока не будет проведен тест на отцовство на основании заявления 25-летней Магали Гил, которая считает, что является дочерью легендарного футболиста.

Марадона умер 25 ноября в Буэнос-Айресе в результате остановки сердца, ему было 60 лет.

В официальном браке с первой женой у Марадоны родились две дочери - Далма и Джианинна, сегодня им 33 и 31 год соответственно. После развода Марадона признал отцовство еще шестерых детей, младшему из которых сейчас 7 лет.

Магали Гил большую часть жизни прожила с приемными родителями. По ее словам, два года назад ей позвонила ее родная мать и сообщила, что ее родным отцом может быть Диего Марадона.

Девушка опубликовала в "Инстаграме" видео, в котором утверждает, что имеет полное право установить, действительно ли футболист является ее отцом или нет.

Марадона был похоронен 26 ноября на частном клабдище на окраине Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

При жизни он выражал желание быть кремированным, однако 30 ноября суд постановил, что это не может быть сделано, пока не будут проведены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Что это за исследования, не уточнялось.

Новое судебное постановление вообще откладывает кремацию на неопределенный срок.

При этом адвокат, представляющий интересы Марадоны, сказал в комментарии агентству Рейтер, что образцы ДНК футболиста уже есть в наличии, и эксгумация тела не понадобится.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Марадону временно похоронили на частном кладбище в Буэнос-Айресе, где похоронены его родители

Марадона оставил после себя весьма запутанное завещание, которое оспаривают все его признанные дети, а также те, кто в данный момент занимается установлением отцовства. По некоторым данным, кроме Мигали Гил, тест на ДНК ждут еще пять человек.

Смерть Диего Марадоны оплакивают сотни тысяч футбольных фанатов в Аргентине и по всему миру.