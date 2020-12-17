Взрыв самолета над Локерби: США готовятся обвинить "человека, сделавшего бомбу"
Прокуратура США готовится предъявить обвинения еще одному ливийцу по делу о взрыве самолета Boeing-747 компании PanAm над шотландским городом Локерби в 1988 году, в результате которого погибли 270 человек. По данным американских СМИ, новым подозреваемым является человек по имени Абу Аглила Мохаммед Масуд, который, согласно сведениям журналистов, изготовил взрывное устройство.
Первыми о возбуждении уголовного дела против Масуда сообщили Wall Street Journal и New York Times. Пока неясно, удастся ли Вашингтону экстрадировать подозреваемого для судебного процесса. Wall Street Journal утверждает, что он удерживается властями Ливии, но те эту информацию пока не подтверждают. NYT сообщает, что точное местоположение подозреваемого неизвестно, но в какой-то момент он отбывал наказание в ливийской тюрьме за другое преступление.
Как отмечают издания, в основе обвинения - признательные показания Масуда, которые он дал ливийским властям в 2012 году, и данные о его передвижениях.
Что известно о новом подозреваемом?
По некоторым данным, Масуд был ведущим экспертом по изготовлению взрывных устройств в Ливии во времена Муммара Каддафи. Американские власти и представители Ливии эту информацию пока не комментируют.
Данные о причастности этого человека к взрыву над Локерби появились в документальном фильме американского журналиста Кена Дорнстейна, брат которого Дэвид был в числе погибших пассажиров Boeing-747. Лента под названием "My Brother's Bomber" ("Человек, сделавший бомбу для моего брата") вышла на американском телеканале PBS в 2015 году.
При подготовке фильма Дорнстейн неоднократно ездил в Ливию и сделал выводы о виновности Масуда. Пять лет назад в интервью Би-би-си он рассказывал, что этот человек является "таинственной фигурой", имя которого звучало во время первоначального расследования взрыва. По данным журналиста, "он нем говорили как о техническом эксперте".
В документальном фильме также утверждается, что Масуд был связан с подготовкой взрыва дискотеки в Западном Берлине в 1986 году, в результате которого погибли три человека. Сообщалось, что за решетку он попал в связи с участием в восстании 2011 года против режима Каддафи.
В настоящий момент единственным человеком, признанным виновным в организации взрыва самолета над Локерби, остается Абдельбасет аль-Меграхи - начальник службы безопасности Ливийских Арабских авиалиний и сотрудник ливийской разведки. В 2001 году он был приговорен к пожизненному заключению и отбывал наказание в Шотландии до 2009 года, когда его освободили по соображениям милосердия. У ливийца был выявлен рак в терминальной стадии, он скончался на родине в 2012 году в возрасте 60 лет.
В ноябре семья аль-Меграхи обратилась в шотландский суд уже с третьей апелляцией по его приговору.
Ожидается, что новые обвинения Масуду предъявит уходящий с поста генеральный прокурор США Уильям Барр. Примечательно, что он занимал ту же должность в 1991 году, когда американские власти объявили о предъявлении обвинений в организации взрыва над Локерби аль-Меграхи и еще одному ливийцу (который во время суда был оправдан).
Некоторые родственники жертв полагают, что теракт был организован Ираном в отместку за разбившийся иранский пассажирский самолет, который за пять месяцев до трагедии над Локерби был сбит военным кораблем США. В 2003 году Ливия официально взяла на себя ответственность за инцидент.
21 декабря исполняется 32 года со дня теракта, который стал самым кровавым в истории Великобритании.
Расследование взрыва над Локерби - главные события
- 1991 год - американские и британские следователи предъявили обвинения Абдельбасету аль-Меграхи.
- Апрель 1999 года - Ливия выдала аль-Меграхи в руки правосудия.
- Май 2000 года - в Нидерландах начинается специальный суд по делу аль-Меграхи, его судят по законам Шотландии.
- 31 января 2001 года - аль-Меграхи признан виновным в массовом убийстве и приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания 27 лет. Еще один ливиец оправдан, все обвинения против него сняты.
- Март 2002 года - апелляция аль-Меграхи на приговор суда отклонена.
- 20 августа 2009 года - аль-Меграхи, у которого обнаружен рак в терминальной стадии, освобожден по соображениям милосердия.
- Май 2012 года - аль-Меграхи умирает в своем доме в Триполи, ему было 60 лет.
- Июль 2017 года - семья аль-Меграхи предпринимает новую попытку подать апелляцию на его приговор.
- Ноябрь 2020 года - пять судей в Шотландии начинают слушания апелляции, пытаясь установить не произошла ли в его случае ошибка при вынесении приговора.