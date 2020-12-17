Взрыв самолета над Локерби: США готовятся обвинить "человека, сделавшего бомбу"

Автор фото, PA Media

Прокуратура США готовится предъявить обвинения еще одному ливийцу по делу о взрыве самолета Boeing-747 компании PanAm над шотландским городом Локерби в 1988 году, в результате которого погибли 270 человек. По данным американских СМИ, новым подозреваемым является человек по имени Абу Аглила Мохаммед Масуд, который, согласно сведениям журналистов, изготовил взрывное устройство.

Первыми о возбуждении уголовного дела против Масуда сообщили Wall Street Journal и New York Times. Пока неясно, удастся ли Вашингтону экстрадировать подозреваемого для судебного процесса. Wall Street Journal утверждает, что он удерживается властями Ливии, но те эту информацию пока не подтверждают. NYT сообщает, что точное местоположение подозреваемого неизвестно, но в какой-то момент он отбывал наказание в ливийской тюрьме за другое преступление.

Как отмечают издания, в основе обвинения - признательные показания Масуда, которые он дал ливийским властям в 2012 году, и данные о его передвижениях.

Что известно о новом подозреваемом?

По некоторым данным, Масуд был ведущим экспертом по изготовлению взрывных устройств в Ливии во времена Муммара Каддафи. Американские власти и представители Ливии эту информацию пока не комментируют.

Данные о причастности этого человека к взрыву над Локерби появились в документальном фильме американского журналиста Кена Дорнстейна, брат которого Дэвид был в числе погибших пассажиров Boeing-747. Лента под названием "My Brother's Bomber" ("Человек, сделавший бомбу для моего брата") вышла на американском телеканале PBS в 2015 году.

При подготовке фильма Дорнстейн неоднократно ездил в Ливию и сделал выводы о виновности Масуда. Пять лет назад в интервью Би-би-си он рассказывал, что этот человек является "таинственной фигурой", имя которого звучало во время первоначального расследования взрыва. По данным журналиста, "он нем говорили как о техническом эксперте".

В документальном фильме также утверждается, что Масуд был связан с подготовкой взрыва дискотеки в Западном Берлине в 1986 году, в результате которого погибли три человека. Сообщалось, что за решетку он попал в связи с участием в восстании 2011 года против режима Каддафи.

В настоящий момент единственным человеком, признанным виновным в организации взрыва самолета над Локерби, остается Абдельбасет аль-Меграхи - начальник службы безопасности Ливийских Арабских авиалиний и сотрудник ливийской разведки. В 2001 году он был приговорен к пожизненному заключению и отбывал наказание в Шотландии до 2009 года, когда его освободили по соображениям милосердия. У ливийца был выявлен рак в терминальной стадии, он скончался на родине в 2012 году в возрасте 60 лет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Абдельбасет аль-Меграхи был единственным осужденным по делу о крушении

В ноябре семья аль-Меграхи обратилась в шотландский суд уже с третьей апелляцией по его приговору.

Ожидается, что новые обвинения Масуду предъявит уходящий с поста генеральный прокурор США Уильям Барр. Примечательно, что он занимал ту же должность в 1991 году, когда американские власти объявили о предъявлении обвинений в организации взрыва над Локерби аль-Меграхи и еще одному ливийцу (который во время суда был оправдан).

Некоторые родственники жертв полагают, что теракт был организован Ираном в отместку за разбившийся иранский пассажирский самолет, который за пять месяцев до трагедии над Локерби был сбит военным кораблем США. В 2003 году Ливия официально взяла на себя ответственность за инцидент.

21 декабря исполняется 32 года со дня теракта, который стал самым кровавым в истории Великобритании.

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