В Испании 23 человека задержаны по делу "русской мафии". Что об этом известно?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Операция прошла в том числе в курортном городе Аликанте

Национальная полиция Испании сообщила о задержании 23 человек, которые подозреваются в отмывании денег российских преступных группировок. Как утверждает следствие, членам выявленной группы удалось глубоко проникнуть в различные государственные учреждения страны.

Расследование было проведено при участии Европола и началось еще в 2013 году. По информации следствия, некоторые криминальные организации из бывшего СССР использовали территорию Испании для отмывания нажитых преступным путем капиталов.

Следователи выяснили, что деньги отмывались в основном с помощью развлекательных заведений, в том числе через дискотеки, ночные клубы и рестораны, а также недвижимость на испанском побережье.

Испанские власти уже называют это расследование крупнейшей операцией против мафии за последние 10 лет, учитывая высокое положение и влияние подследственных.

В ходе операции под кодовым названием "Черепаха" полицейские выезжали по 18 адресам в Аликанте, Таррагоне, Мадриде и на острове Ибица. У задержанных изъяли огнестрельное оружие, более 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 роскошных автомобилей. Также были заблокированы счета и активы на миллионные суммы, сообщает полиция.

Кого арестовали?

Всего по итогам операции были арестованы 23 человека. Как утверждает следствие, целью группировки, связанной с преступными авторитетами из России, был контроль над "ключевыми секторами испанской экономики и проникновение в государственные структуры". В состав группы входили в том числе адвокаты, предприниматели, финансисты и хакеры.

Среди задержанных - инспектор полиции, офицер гражданской гвардии Испании и два члена совета муниципалитета Альтеа.

По информации испанской газеты El Pais, одним из ключевых фигурантов дела может быть предприниматель Алексей Широков, задержанный в Аликанте. Широков давно живет в Испании, получил там образование и работал в сфере недвижимости; кроме того, он занимался благотворительностью и поддерживал местную православную общину, сообщает газета.

Ранее имя Широкова уже фигурировало в полицейских сводках, однако оснований для его задержания долго не было, рассказывает издание со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания ABC, Широков имел хорошие связи в полиции и администрации Аликанте и предположительно оказывал нелегальные юридические услуги: например, мог обеспечить предоставление вида на жительство в Испании.

Издание приводит еще несколько фамилий россиян, задержанных в ходе операции. Среди них некие Митюрев (подозревается в вербовке в группу новых участников и посредничестве в переговорах с испанским бизнесом), а также Хакимов и Жижин (подозрева.тся непосредственно в организации процесса отмывания денег).

Ключевой фигурой во всей схеме издание называет некоего Данилова, однако его в списке задержанных нет. Этот человек якобы имел прямые связи с мафиозными группами из России, занимающимися в том числе наркотрафиком, торговлей оружием и похищением людей, утверждает ABC со ссылкой на полицию.

Как сообщает газета El Mundo, российские криминальные группировки, с которыми могут быть связаны задержанные, имели ячейки в ряде европейских стран, а также в странах Латинской Америки и даже в США.

Русская мафия в Испании

Это не первая крупная операция против русской мафии на территории Испании.

В 2008 году испанская полиция провела операцию "Тройка", направленную против действующих в стране Тамбовской и Малышевской преступных группировок. Во главе этих группировок, как утверждали в полиции, могли стоять Геннадий Петров и Александр Малышев. Оба были арестованы.

Уголовное дело Геннадия Петрова как предполагаемого организатора было выделено в отдельное производство. Для него как для предполагаемого главаря ОПГ требовали восемь с половиной лет тюрьмы.

Петров и Малышев уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировки занимались в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.