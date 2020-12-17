Путин заявил о создании "лайт-вакцины" от коронавируса. Что это такое?

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Президент России Владимир Путин заявил, что исследовательский центр имени Гамалеи, создавший препарат "Спутник V", работает над "лайт-вакциной" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител к Covid-19. "Лайт-вакцину" планируется поставлять в другие страны, уточнил глава центра Александр Гинцбург.

"У нас ведь тоже есть один из вариантов - это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину" гамалеевскую. Делать одну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов", - сказал президент после своей ежегодной пресс-конференции.

О такой разработке исследовательского центра ранее не сообщалось. Как сказал Би-би-си заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов, есть "некоторые наработки" такой вакцины. На какой стадии они находятся и что это за препарат, он рассказать отказался, попросив обращаться в минздрав. Би-би-си направила запрос в ведомство и ожидает ответа.

"Президент сегодня приоткрыл проект, над которым мы работали некоторое время. Российский фонд прямых инвестиций покрывает затраты Института Гамалеи на необходимые клинические испытания по тому, что называется "Спутник V-лайт". Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, до 85% у определенной категории граждан, может быть, чуть меньше для других", - сказал глава финансирующего производство вакцины РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

Для чего нужна такая вакцина?

Никакая промышленность в условиях пандемии не может быстро произвести необходимое количество вакцины от коронавируса, заявил вскоре после слов Путина в эфире телеканала "Россия 24" Александр Гинцбург.

Это действительно так: даже если перепрофилировать все производства в мире на выпуск вакцины от коронавируса, чтобы хватило на всех жителей Земли, понадобится не один год, писал журнал Economist. Помимо этого, вакцины на аденовирусных векторах, такие, как "Спутник V" или, например, вакцина компании AstraZeneca, состоят из двух компонентов - то есть, необходимые мощности нужно умножать на два.

О проблемах с производственными мощностями открыто говорил президент Путин. "Единственная проблема, которую России нужно решить для запуска массового производства вакцин от коронавируса, - это нехватка оборудования", - говорил он в конце октября.

В "Спутнике" первый компонент сделан на основе аденовируса серотипа 26, а второй - аденовируса серотипа 5. Как писали издания Wall Street Journal и "Медуза" со ссылкой на источники, в России возникли проблемы со вторым компонентом - он оказался более сложным в производстве. "Первую дозу вакцины сейчас могут производить все производители, уже есть несколько миллионов доз - и можно произвести хоть 10 миллионов. Но второй дозы недостаточно, и сейчас никто не скажет, сколько ее имеется в наличии", - говорил собеседник "Медузы" 4 декабря.

Ситуация с массовым производством "Спутника" уникальна - раньше вакцины такого типа вообще нигде в мире не производились миллионами доз, говорил Би-би-си руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.

По словам Гинцбурга, "лайт-вакцина" от Covid-19 "будет действовать далеко не на 100%, а для разных категорий вакцинируемых немного по-разному". "Такой подход позволит охватить большое количество населения и предотвратить тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом. В то же самое время продолжительность действия будет небольшая", - сказал ученый.

При этом такая версия вакцины будет поставляться за рубеж, а россиян продолжат прививать двухкомпонентной вакциной, отметил он.

Гинцбург добавил, что второй компонент вакцины "Спутник V" усиливает первый и позволяет рассчитывать на формирование клеток памяти об иммунитете (то есть, иммунитета, который нельзя оценить с помощью антител - клеточного). "Мы сразу создали два компонента этой вакцины, второй компонент усиливает действие первого, и не только усиливает, но и позволяет в результате повторной вакцинации с большой вероятностью надеяться на образование клеток памяти, которые длительное время будут нас защищать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он не уточнил, значит ли это то, что "лайт-вакциной" называют первый укол "Спутника V", и это не новый препарат.

После начала массовой вакцинации врачей "Спутником" в ноябре сообщалось о нескольких заболевших после первого укола врачах. В частности, три медика из 42-х заразились в Алтайском крае.

Власти тогда объясняли это тем, что прививка полноценно начинает действовать только после второго укола, и оценивать сформировавшийся иммунитет после первого преждевременно. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от Covid-19 человек считается только через три недели после второй прививки, так как все это время идет процесс формирования иммунитета, пояснили тогда в минздраве России. Причиной заражения медиков стало то, что к моменту контакта с вирусом у них не успел сформироваться иммунитет, сказали в ведомстве.

При наблюдении более чем за 16 тысячами добровольцев во время третьей фазы исследований накануне второй инъекции было выявлено 20 заболевших, говорилось в предварительных результатах исследований. В них нет данных о том, кто из заразившихся получил вакцину, а кто - плацебо. Эффективность вакцины ее создатели предварительно оценили на уровне 92% - однако, это противоречит более ранним высказываниям минздрава о том, что иммунитет не считается полноценно сформированным после первого укола.

Вакцина, по данным минздрава, начинает работать только через 42 дня после первого укола и при условии, что сделан второй укол. В центре Гамалеи никак не прокомментировали это несоответствие.

Пока не ясно, будут ли проводиться отдельные исследования по "лайт-вакцине" или же их результатами считаются предварительные данные, озвученные РФПИ.