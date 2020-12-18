Коронавирус в мире: показательная прививка в Белом доме, ковид сильнее бьет по людям с синдромом Дауна

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Майк Пенс: прививка в прямом эфире

Вице-президент США Майк Пенс получил прививку от коронавируса в прямом телеэфире. Как заявили в Белом доме, целью этой акции было подчеркнуть безопасность и эффективность вакцины и вызвать доверие к ней среди американцев.

Кроме самого Пенса, прививку сделали его жена и главный санитарный врач США Джером Адамс.

Первые 3 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech, которая на 95% защищает от коронавируса, начали поступать в медицинские учреждения 50 штатов еще в понедельник.

Ожидается, что избранный президент Джо Байден, который находится в группе риска (ему 78 лет), получит прививку на следующей неделе. Он поставил целью в первые 100 дней президентства вакцинировать 100 млн человек.

В США от коронавируса уже скончалось более 310 тыс. граждан. Число летальных исходов и заражений там побило все мировые рекорды. В общей сложности с начала пандемии в Америке было зарегистрировано более 17 млн случаев заражения коронавирусом.

В Великобритании надеются избежать нового локдауна

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что в Англии не придется вводить новый национальный локдаун, но признал при этом, что число заражений в последние недели резко пошло вверх.

В Северной Ирландии локдауна избежать не удалось, он вводится с 26 декабря сроком на 6 недель.

В Уэльсе также вводится локдаун с 28 декабря, а власти Шотландии не исключают, что могут принять неприятное решение после пересмотра ситуации в следующий вторник.

На вопрос, последует ли Англия примеру Северной Ирландии и Уэльса, Джонсон сказал, что надеется этого избежать, но напомнил, что послабления, введенные на период Рождества, не следует считать нормой, и призвал помнить о престарелых родственниках и не распространять инфекцию.

Руководители системы здравоохранения призывают взять ситуацию под контроль, даже если это будет означать полный локдаун, поскольку система уже испытывает значительные трудности.

Между тем число R, показывающее скорость распространения коронавируса среди населения, в Британии превысило значение 1, что свидетельствует не об интенсификации распространения инфекции.

В пятницу в стране было зарегистрировано 28 507 новых случаев заражения и 489 летальных исходов.

Люди с синдромом Дауна тяжелее переносят ковид

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Британии людям с синдромом Дауна прививки от коронавируса будут делать в первоочередном порядке

Как показали результаты исследований, проведенных британскими учеными, люди с синдромом Дауна в 5 раз больше остальных рискуют попасть в больницу с коронавирусом, а их шансы скончаться от этого заболевания и вовсе в 10 раз выше, чем у всего остального населения.

Специалисты подозревают, что такую повышенную уязвимость перед коронавирусом дает сбой иммунной системы вкупе с дополнительным набором хромосомы-21 (у людей с синдромом три набора вместо обычных) двух.

Отклонения иммунной системы заключаются в том, что у людей с синдромом Дауна плохо вырабатываются Т-лимфоциты, белые кровяные тельца, отвечающие за производство антител, а также низок уровень циркуляции B-клеток. Это ведет к тому, что их организм все время пытается бороться с инфекцией, которой не существует. Что, в свою очередь, вызывает неконтролируемый воспалительный процесс, который может привести к смерти.

Что касается гена-21(TMPRSS2), то его тройная копия отвечает за кодировку фермента, который коронавирус использует для проникновения в человеческие клетки. То есть, организм сам шире открывает ворота для проникновения инфекции.

Еще 2 декабря Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании (JCVI) рекомендовал вакцинировать людей с синдромом Дауна, особенно пожилых, в первую очередь.

Евросоюз закупит дополнительно 80 млн доз вакцины

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Фармакологическая компания Moderna в пятницу заявила, что Еврокомиссия воспользовалась своим правом приобрести дополнительно 80 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса.

В обще сложности заказ Евросоюза уже составляет 160 млн доз, с первыми поставками в начале 2021 года после одобрения регулирующими организациями.

Евросоюз не полагается на одну лишь компанию Moderna и заключил контракты на поставки 300 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

Австралия: на северные пляжи пришел вирус

Автор фото, EPA Подпись к фото, Тысячи австралийцев выстроились в очереди, чтобы сделать тест после новой вспышки в Сиднее

Власти рекомендовали сотням тысяч жителей Сиднея не покидать дома после того, как там после двухнедельного затишья была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

В районе северных пляжей было отмечено сразу 28 новых случаев заражения, и теперь медики прилагают все силы к тому, чтобы найти источник инфекции.

Власти Нового Южного Уэльса призывают население носить маски в общественных местах и соблюдать строжайшие меры предосторожности. Поездки в другие регионы страны для жителей штата ограничены.