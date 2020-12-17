СМИ: властям США сообщили, что Дерипаска продолжает управлять "Русалом" вопреки санкциям

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По данным агентства Блумберг, европейские чиновники направили властям США информацию о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска якобы продолжает управлять "Русалом", используя компанию для продвижения интересов Кремля, несмотря на введенные против него санкции и соглашение о выходе из компании. В компании это отрицают. Акции "Русала" на Московской бирже отреагировали на публикацию падением почти на 5%.

О возможном контроле Дерипаской компании сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники. По данным издания, европейские чиновники в этом году направили США доклад, в котором оценивалось соблюдение Дерипаской соглашения о снятии санкций с "Русала". В документе якобы было сказано, что Дерипаска сохранил значительное влияние на "Русал", а также на его материнскую компанию En+.

По данным из письма, которые приводит издание, Дерипаска использовал ресурсы компании и сотрудников для своих личных деловых интересов и продвижения повестки Кремля по всему миру. Это противоречит достигнотому в 2018 году соглашению о том, что Дерипаска должен отойти от управления компанией, чтобы ее вывели из-под санкций США. Сам миллиардер находится под персональными санкциями.

В частности, пишет издание, Дерипаска в начале этого года якобы давал указание руководству "Русала" и En+ оказывать давление на западных партнеров, чтобы не дать китайскому алюминию наводнить мировой рынок. Бизнесмен, по мнению авторов письма, лично курировал в СМИ кампанию по подрыву репутации Китая в Африке, которую проводили руководители "Русала" и En+.

Официальные лица как Европы, так и США подтвердили Блумбергу, что информация передана правительству США, но там отказались раскрыть детали.

"Русал" выражает категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства Блумберг. Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности", - отреагировали в "Русале".

"Эн+" категорически опровергает утверждения, содержащиеся в статье, они не имеют под собой фактических оснований. Эти утверждения ложные. Делом занимаются юристы компании", - добавили в En+.

Американский адвокат Дерипаски Том Клэр заявил, что его клиент "приложил колоссальные усилия для выхода из компаний в соответствии с требованиями правительства США, и выполнил их, что полностью удовлетворило правительство США".

После публикации Блумберга акции "Русала" на Московской бирже упали почти на 5%. Стоимость акций En+ снизилась более чем на 3%.

Почему Дерипаске нельзя управлять этими компаниями?

Весной 2018 года американский минфин внес в санкционные списки семь российских бизнесменов, 17 высокопоставленных чиновников и 14 компаний, объяснив это "враждебными действиями России по всему миру", в частности, в Крыму и в Сирии. Сильнее всего от новых санкций пострадал Олег Дерипаска: помимо того, что в отношении него введены персональные санкции, в список попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

США заявили о готовности снять санкции, если Дерипаска снизит свою долю в "Русале" ниже контрольной. Дерипаска согласился снизить долю в En+, а соответственно, и в "Русале", ниже 50%. Он также решил покинуть совет директоров компании и согласился на назначение новых независимых директоров, чтобы они составляли большинство.

В начале 2019 года минфин США снял санкции с En+, "Русала" и "Евросибэнерго". В минфине подтвердили, что эти компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.

Сам миллиардер остался под санкциями. Компании же согласились на проведение аудита, который позволит гарантировать выполнение предъявленных им условий. В минфине США предупреждали о том, что могут вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия соглашения.

Пересмотр санкций США в отношении России может стать спорным вопросом для избранного президента Джо Байдена и его кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, пишет Блумберг. Демократы в Конгрессе в 2018 году раскритиковали сделку, которая сняла санкции с компаний Дерипаски. Им не понравилось, что у Дерипаски оставалась хотя и сокращенная, но все еще существенная доля в En+, а также то, что в сделке упоминался банк ВТБ, который и сам находится под санкциями.