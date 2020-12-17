Германия: депутаты бундестага нашли сети правых экстремистов в армии и полиции

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спецназ бундесвера KSK (Kommando Spezialkräfte) в этом году был частично расформирован за связи бойцов с праворадикалами. На фото - учения KSK в 2014 году.

В немецкой армии, полиции и других силовых структурах есть целые сети связанных между собой людей, исповедующих правоэкстремистские взгляды, - к такому выводу пришел по итогам большого расследования комитет бундестага по надзору над структурами безопасности. Признаков подготовки правого переворота комитет, впрочем, не нашел.

Как рассказал на пресс-конференции по поводу публикации доклада глава Комитета парламентского надзора бундестага Родерих Кизеветтер, сотрудники комитета обнаружили связи военных и полицейских с расистско-националистическим движением идентитаристов, с запрещенной Национал-демократической партией Германии, с официально распущенным за экстремизм молодежным крылом партии "Альтернатива для Германии" и сетевым движением "райхсбюргеров" ("граждан Рейха").

"Эти сотрудники связаны между собой - пусть не каждый с каждым, но в рамках разных групп и с разной степенью близости связей. Связи поддерживаются через социальные сети, предположительно, на встречах на выставках-ярмарках оружия, в тирах и на профессиональных собраниях", - говорится в докладе.

Авторы доклада особо отметили, что подготовки к попыткам военного переворота или чего-либо в этом роде они не обнаружили.

К правоэкстремистским и неонацистским взглядам в Германии по известным историческим причинам относятся намного внимательнее и жестче, чем во многих других странах Европы и мира.

Доклад комитета парламентского надзора бундестага стал итогом небывалого по масштабу расследования: специальный представитель комитета Арне Шлатман и 25 его сотрудников два года, с ноября 2018 года, анализировали документы бундесвера, контрразведки и полиции, которые те по запросу обязаны были им передать.

"Комитет парламентского надзора обычно заседает в тайне. Девять депутатов-членов комитета не вправе рассказывать, какую информацию доверили им спецслужбы. Тем необычнее был тот факт, что КПН созвал настоящую пресс-конференцию", - написало по этому поводу независимое военное издание Bundeswehr Journal ("Журнал бундесвера").

Правда, все, что можно было рассказать публике из огромного объема собранной информации, комитет уместил на 12 страницах. Доклад был опубликован 11 декабря.

Претензии к контрразведке

Особенно жестко члены комитета раскритиковали военную контрразведку Германии МАД (Militärischer Abschirmdienst, MAD): она, по их оценке, слишком фокусировалась на индивидуальных случаях и не обращала достаточного внимания на связи между праворадикалами в силовых структурах.

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, депутат бундестага от партии Зеленых Константин фон Нотц заявил также, что сотрудникам МАД "не хватало профессиональной отстраненности" в расследованиях таких дел.

Немецкая пресса напоминает, что толчком для начала масштабного расследования стало дело старшего лейтенанта бундесвера, которого в прессе называют "Франко А". Он был арестован в 2017 году и подозревается в том, что готовился совершить теракт и свалить вину на иммигрантов.

Затем дополнительным стимулом в расследовании стало убийство в 2019 году неонацистом Штефаном Эрнстом политика Вальтера Любке, выступавшего за прием Германией беженцев из южных стран.

В октябре МВД Германии выпустило доклад о правых экстремистах в своих рядах, объявив, что за три года полиция выявила около 400 таких случаев. Перед этим, в сентябре, прошли рейды и обыски по делам о правом экстремизме в 34 полицейских участках страны, и от службы были отстранены несколько заподозренных в неонацизме полицейских.

Тогда же, в сентябре, после череды разоблачений правых экстремистов и неонацистов в армии и полиции, в отставку ушел глава военной контрразведки МАД Кристоф Грамм.