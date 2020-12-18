Дайджест: США одобрили вторую вакцину, Макрон заразился коронавирусом
Российский президент Владимир Путин провел накануне ежегодную пресс-конференцию.
В этом году она длилась 4,5 часа. Из-за пандемии коронавируса журналисты общались с президентом по видеосвязи, а Путин в это время находился в резиденции.
В ходе пресс-конференции Путин впервые прокомментировал журналистские расследования о бизнесмене Кирилле Шамалове и отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Расследование о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ России, он назвал "легализацией материалов американских спецслужб".
Комментируя дело бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, Путин в очередной раз сказал, что его судят не за журналистскую деятельность.
В Москве пройдет заседание совета директоров Банка России. В повестке - обсуждение ключевой ставки.
Аналитики ожидают, что она сохранится на уровне 4,25%.
Эксперты Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовали начать использование вакцины производства американской компании Moderna.
Официальное одобрение ожидается в течение согодняшнего дня.
Ранее на этой неделе США уже начали применять вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.
Moderna заявляла, что в ходе заключительной стадии тестов ее препарат показал эффективность 94,5%.
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в четверг от осложнений, вызванных коронавирусом.
61-летний политик возглавлял второй по величине город Украины в течение 10 лет.
Кернес не появлялся на публике с августа. В середине сентября у него диагностировали Covid-19 и госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".
В октябре он выиграл выборы мэра, на всем протяжении предвыборной кампании находясь в немецкой больнице.
Аргентинский суд постановил сохранить тело аргентинского футболиста Диего Марадоны на случай, если его ДНК понадобится в деле об установлении отцовства.
Ранее 25-летняя Магали Гил заявила, что является дочерью легендарного футболиста.
Гил опубликовала в "Инстаграме" видео, в котором утверждает, что имеет полное право установить, действительно ли футболист является ее отцом.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате остановки сердца. Он был похоронен на кладбище недалеко от Буэнос-Айреса.
После смерти Марадоны его родственники начали борьбу за многомиллионное наследство. Официально признанными детьми Марадоны считаются пять человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, пишет Wall Street Journal, отмечая, что это стало очередным ударом по стране, которая больше других в Европе пострадала от пандемии.
В Елисейском дворце заявили, что 42-летний Макрон сделал тест после появления симптомов Covid-19. После получения положительного результата он самоизолируется на 7 дней и будет продолжать работать.
Сейчас у него наблюдается высокая температура , кашель и усталость. В Елисейском дворце заявили, что результаты теста были готовы в четверг, но не уточнили, когда он был проведен.
У французского лидера в последнее время был довольно плотный график, отмечает WSJ. В понедельник Макрон встречался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком рганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхелем Гурриа.
Во вторник он пообедал с членами французскогт парламента, а в среду провел заседание кабинета министров.
Власти Франции ранее объявили о введении с 15 декабря комендантского часа в связи с распространением коронавируса. Он заменил карантин, который действовал в стране с 30 октября.
На этой неделе в нескольких странах, в том числе в Британии и России, началась вакцинация от коронавируса.
Выяснилось, что вакцина, которую ждали так долго, оказалась востребованной не везде.
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