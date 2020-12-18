Дайджест: США одобрили вторую вакцину, Макрон заразился коронавирусом

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Российский президент Владимир Путин провел накануне ежегодную пресс-конференцию.

В этом году она длилась 4,5 часа. Из-за пандемии коронавируса журналисты общались с президентом по видеосвязи, а Путин в это время находился в резиденции.

В ходе пресс-конференции Путин впервые прокомментировал журналистские расследования о бизнесмене Кирилле Шамалове и отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Расследование о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ России, он назвал "легализацией материалов американских спецслужб".

Комментируя дело бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, Путин в очередной раз сказал, что его судят не за журналистскую деятельность.

В Москве пройдет заседание совета директоров Банка России. В повестке - обсуждение ключевой ставки.

Аналитики ожидают, что она сохранится на уровне 4,25%.

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Эксперты Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовали начать использование вакцины производства американской компании Moderna.

Официальное одобрение ожидается в течение согодняшнего дня.

Ранее на этой неделе США уже начали применять вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.

Moderna заявляла, что в ходе заключительной стадии тестов ее препарат показал эффективность 94,5%.

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Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в четверг от осложнений, вызванных коронавирусом.

61-летний политик возглавлял второй по величине город Украины в течение 10 лет.

Кернес не появлялся на публике с августа. В середине сентября у него диагностировали Covid-19 и госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".

В октябре он выиграл выборы мэра, на всем протяжении предвыборной кампании находясь в немецкой больнице.

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Аргентинский суд постановил сохранить тело аргентинского футболиста Диего Марадоны на случай, если его ДНК понадобится в деле об установлении отцовства.

Ранее 25-летняя Магали Гил заявила, что является дочерью легендарного футболиста.

Гил опубликовала в "Инстаграме" видео, в котором утверждает, что имеет полное право установить, действительно ли футболист является ее отцом.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате остановки сердца. Он был похоронен на кладбище недалеко от Буэнос-Айреса.

После смерти Марадоны его родственники начали борьбу за многомиллионное наследство. Официально признанными детьми Марадоны считаются пять человек.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, пишет Wall Street Journal, отмечая, что это стало очередным ударом по стране, которая больше других в Европе пострадала от пандемии.

В Елисейском дворце заявили, что 42-летний Макрон сделал тест после появления симптомов Covid-19. После получения положительного результата он самоизолируется на 7 дней и будет продолжать работать.

Сейчас у него наблюдается высокая температура , кашель и усталость. В Елисейском дворце заявили, что результаты теста были готовы в четверг, но не уточнили, когда он был проведен.

У французского лидера в последнее время был довольно плотный график, отмечает WSJ. В понедельник Макрон встречался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком рганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхелем Гурриа.

Во вторник он пообедал с членами французскогт парламента, а в среду провел заседание кабинета министров.

Власти Франции ранее объявили о введении с 15 декабря комендантского часа в связи с распространением коронавируса. Он заменил карантин, который действовал в стране с 30 октября.

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На этой неделе в нескольких странах, в том числе в Британии и России, началась вакцинация от коронавируса.

Выяснилось, что вакцина, которую ждали так долго, оказалась востребованной не везде.