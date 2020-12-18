Коронавирус в России: небольшой рост заболеваемости и "лайт-вакцина"

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

В России вторые сутки выявляют больше 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, а в центре имени Гамалеи объяснили, что представляет собой "лайт-вакцина" от Covid-19, о которой накануне рассказывал президент Владимир Путин. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Второй день больше 28 тысяч

За сутки в России выявили 28 552 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне было зарегистрировано на 338 заражений меньше. До этого четыре дня подряд число новых заражений снижалось.

Как отмечают специалисты, уже не первый раз число случаев растет во второй половине недели - это может быть связано с тем, что тестирование люди чаще проходят в первые рабочие дни.

Рекордное число заражений - 29 039 - было зафиксировано в России 6 декабря, а среднесуточный прирост последних двух недель составляет 27,7 тысячи.

Число выявленных за сутки случаев заражения выросло и в Москве - с 6 711 накануне до 6 937. Четвертый день подряд в столице госпитализируют больше 1 700 человек.

За последние сутки, согласно данным штаба, в России умерли 611 человек с коронавирусом - это на 24 больше, чем днем ранее. Общее число летальных исходов, по подсчетам штаба, увеличилось до 49 762.

За весь период число зарегистрированых заражений выросло до 2 791 220, число выздоровевших - до 2 228 633 (26 093 человека выписали за последние сутки).

Что такое "лайт-вакцина"

Директор исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "лайт-вакцина", которую накануне упомянул президент России Владимир Путин, - это первый компонент вакцины "Спутник V".

"Ничего [технологию производства] менять не нужно. Это просто первый компонент вакцины", - сказал Гинцбург агентству РИА Новости.

По его словам, иммунитет после "лайт-вакцины" будет сохраняться три-четыре месяца, а ее эффективность составит около 85%.

Накануне Путин после своей ежегодной пресс-конференции заявил, что специалисты центра имени Гамалеи работают над "лайт-вакциной" от коронавируса - с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

"У нас ведь тоже есть один из вариантов - это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину" гамалеевскую. Делать одну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов", - сказал он.

СМИ обращали внимание, что ранее о такой разработке исследовательского центра не сообщалось.

Заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов сказал Би-би-си, что у специалистов есть "некоторые наработки", а глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил телеканалу "Россия 24", что "президент сегодня приоткрыл проект, над которым мы работали некоторое время".

"Российский фонд прямых инвестиций покрывает затраты Института Гамалеи на необходимые клинические испытания по тому, что называется "Спутник V-лайт". Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, до 85% у определенной категории граждан, может быть, чуть меньше для других", - сказал Дмитриев.

Гинцбург после пресс-конференции Путина также выступил на телеканале "Россия 24", однако не уточнил, значит ли это то, что "лайт-вакциной" называют первый укол "Спутника V", и это не новый препарат.

"Проект" - об испытаниях вакцины "Вектор"

Издание "Проект" в пятницу пишет, что компании-подрядчики "Мосавтодора" (отвечает за ремонт и содержание дорог Подмосковья) получили от руководства Московской области сообщение с требованием обеспечить участие по 10 человек из числа своих сотрудников в испытаниях вакцины "Вектор".

В сообщении, которое публикует "Проект", говорится, что добровольцы "должны знать, куда идут, чтобы исключить факты отказов в процессе", а бизнесмены должны заплатить им по 30 тысяч рублей и предоставить по три выходных дня. Издание утверждает, что о получении такого сообщения ему рассказали "по крайней мере, руководители двух компаний".

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, от лица которого распространялось сообщение, заявил "Проекту", что "это чисто все рекомендательно".

Руководители еще трех компаний-подрядчиков "Мосавтодора" сказали "Проекту", что с принуждением к вакцинации пока не сталкивались, но отметили, что власти активно агитируют их прививаться и что среди их сотрудников быть добровольцем никто не хочет.

Вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" была зарегистрирована 14 октября. Сейчас, согласно информации на сайте Роспотребнадзора, она проходит "многоцентровое клиническое исследование с участием 3000 добровольцев", набор которых еще идет.