Обвинение потребовало для московского депутата Юлии Галяминой три года колонии по "дадинской статье"

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Alexander Sherbak/TASS

Государственное обвинение попросило суд приговорить муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину к трем годам колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митинга.

Летом 2014 года - после "Болотной" и украинского "Майдана" - Госдума приняла пакет законов, ужесточающих правила проведения митингов. Так появилась статья 212.1 УК РФ, которая предполагает наказание за неоднократные нарушения проведения митингов.

За шесть лет существования статьи по ней судили всего семь человек. Первым осужденным по ней стал в 2015 году активист Ильдар Дадин - после этого статью стали называть "дадинской". Его приговорили к трем годам лишения свободы, потом наказание смягчили до двух с половиной лет.

Юлия Галямина - оппозиционная активистка из Москвы. Она пыталась избираться в Госдуму и Мосгордуму, но ни разу не была зарегистрирована. Поводом для уголовного дела в отношении Галяминой стала акция против поправок к Конституции, прошедшая в Москве 15 июля. Депутат была одним из организаторов этой акции. Корреспондент Би-би-си наблюдала за происходящим в суде.

Четыре десятка человек стоят у Тверского суда Москвы: одни надели на себя гирлянды, другие - вешают елочные игрушки на перила. Юлия Галямина в красном платье фотографируется с Дедом Морозом, в которого нарядился депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

Подпись к фото, Юлия Галямина (справа) пришла в суд в красном платье

"Все равно все идет к неизбежной победе сил добра и света. Я думаю, что надо делать все с хорошим настроением", - отвечает Тимонов на вопрос, насколько уместен такой праздник в преддверии судебного заседания, на котором Галяминой запросят уголовный срок.

Праздник все же остался за стенами суда. Кроме того, приставы отказались пускать на заседание нескольких журналистов, художников и мужа дочери Галяминой.

"Пока всех не пустят, я не буду судиться", - кричит Галямина и уходит от зала суда.

Судья заходит в зал, приставы закрывают двери, и заседание начинается без Галяминой. Судья интересуется, где обвиняемая. Адвокаты объясняют, почему ее нет в зале.

"В отношении вашей подзащитной была подписка о невыезде, она фактически саботирует судебное заседание, я ее не вижу", - злится судья.

Он объявляет перерыв, чтобы разрешить этот конфликт, и, уходя, бросает: "А у вашей доверительницы, мера пресечения-то может измениться".

Спустя несколько минут в зал все-таки пускают еще несколько человек, заходит и Галямина. Начинаются прения. Прокурор начинает тихо описывать московские митинги 2019-2020 годов и то, как в них участвовала Галямина. Наконец он просит посадить Галямину на три года в колонию общего режима.

Десятикратное нарушение

Муниципальный депутат и преподаватель РАНХиГС и "Шанинки" Юлия Галямина обвиняется по так называемой "дадинской статье" (212.1 УК) - за неоднократные нарушения во время протестных акций. Обвинение вменяет ей 10 нарушений на протестных акциях с 2019 по 2020 год и призывы к участию в них, из-за которых она теперь рискует получить срок.

Адвокаты утверждают, что одних лишь задержаний на протестных акциях недостаточно, чтобы обвинить человека по "дадинской статье", обвинению нужно еще и доказать, что Галямина причинила вред гражданам или чьему-то имуществу.

"В деле нет ни ущерба, ни потерпевших", - заявила адвокат Мария Эйсмонт. Сама Галямина назвала свое дело "политическим преследованием за политическую позицию".

10 эпизодов обвинения - это митинги летом 2019 года во время кампании в Мосгордуму, а также акции протеста против поправок в Конституцию в 2020 году. Сторона обвинения планировала привести в суд в качестве свидетелей 38 полицейских, в том числе сотрудников центра по борьбе с экстремизмом. Но в суде допросили только 13 из них, после чего обвинение передумало вызывать остальных.

"То, что говорили свидетели обвинения, совсем не подтверждало вину Галяминой. Более того, они часто проговаривались о том, как устроена система политического сыска. Как Центр "Э" бесконечно мониторит соцсети, составляет об этом рапорты", - комментировала это решение Эйсмонт "Коммерсанту".

На заседаниях свидетели-силовики рассказывали, как отслеживали соцсети Галяминой и получали ориентировки перед протестными акциями. Например, на первом заседании сотрудник центра "Э" рассказал в суде, что "выявил аккаунт" Галяминой, изучая встречу в "Фейсбуке", приуроченную к сбору подписей для выдвижения в Мосгордуму.

"А что такого вы увидели в посте Галяминой?" - спросил адвокат.

"Прямой призыв защищать свои права", - ответил свидетель.

Другой свидетель сказал, что "на несогласованном митинге любое высказывание - противоправное". Среди прочего в вину Галяминой вменяется фраза: "Дорогие избиратели, сколько можно терпеть плюющих в наше достоинство чиновников?"

Платья и свобода

На первое заседание по своему делу Галямина пришла в одежде цветов российского флага и пообещала, что будет приходить на каждое заседание суда в новом платье. Нарядами с Галяминой делились знакомые и дружественные магазины.

Она призналась, что специально планировала сделать процесс ярким, чтобы привлечь к нему внимание. "Политика - это высказывание. У политики есть свойство театральности, потому что в ней тоже есть конфликт, драма, персонажи и катарсис", - объяснила депутат.

За время этого дела за Галямину вступались ее студенты и участники университетских профсоюзов. Если Галямина будет признана виновной, она может лишиться права преподавать.

Последнее слово

Выступая с последним словом, Галямина начала со слов благодарности всем, кто ее поддерживает.

"Великий политик Индира Ганди сказала, что если люди делают что-то против тебя, это пойдет тебе на пользу. Поэтому спасибо и тем, кто меня преследовал - полицейским, сотрудникам центра "Э", следователям, прокурорам, судьям, администрации президента и лично [президенту России Владимиру] Путину", - сказала она.

"Вы показали всей стране, что я представляю для вас угрозу", - уверена депутат.

"Нам нужно, чтобы чиновники не приказывали людям, а исполняли их волю. Система при которой единицы решают жизнь миллионов - это не нормально. Не нормально так же - как эпидемия коронавируса. И нужно, чтобы у людей были свои люди во власти, чтобы они могли представлять интересны каждого обычного россиянина, а не Путина и его окружения", - продолжила она.

В этот момент судья окрикнул ее и сделал замечание, напомнив, что суд - не политическая трибуна.

Галямина продолжила и сказала, что ей все равно, попадет ли она в колонию - она все равно не оставит свою политическую деятельность. Судья громким голосом призвал аплодировавших в зале к порядку.