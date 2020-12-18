"Песню "Я съел деда" суду придется прослушать". В России хотят запретить трек Моргенштерна

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Колпинский районный суд Петербурга принял к производству пять исков прокуратуры с требованием запретить в России несколько японских аниме-сериалов, а также песню Моргенштерна "Я съел деда".

Под угрозой запрета в России аниме-сериалы "Тетрадь смерти", "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Эльфийская песнь".

"Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений, также в списке", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Там сообщили, что в исках прокуратуры всего 49 ссылок.

"Мультфильмы и мультсериалы по мотивам японской книги манги - ниндзя-подросток, мечтающий достичь всеобщего признания; жуки, обитающие в телах представителей клана Абурамэ, которые способны пожирать противника, служить щитом, создавать клонов. В каждой серии - жестокость, убийства, насилие", - описывает претендентов на запрет пресс-служба.

"Песню "Я съел деда" суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура также потребовала запретить аниме-сериал "Наруто", сообщили изданию "Медиазона" в суде.

В 2013 году в России уже хотели запретить "Тетрадь смерти". Тогда в Екатеринбурге у совершившей самоубийство школьницы дома нашли три тома японских комиксов, по которым снят аниме-сериал.

Активисты общественного фонда "Уральский родительский комитет" обращались к президенту с просьбой запретить "Тетрадь смерти" на территории страны, так как, по их мнению, этот мультфильм негативно сказывается на нравственном и психологическом состоянии детей.

По результатам исследования, проведённого по заказу фонда, педагоги-психологи пришли к выводу, что произведение содержит "негативную информацию, которая может спровоцировать неадекватные поступки и действия со стороны подрастающего поколения, при условии нахождения их в состоянии депрессии, подавленности, изоляции".