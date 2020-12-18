Sony отозвала долгожданную игру "Киберпанк 2077" из-за неполадок

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Игру "Киберпанк 2077" геймеры ждали с нетерпением

Sony убрала из своего магазина PlayStation Store долгожданную новинку "Киберпанк 2077", которая вышла на прошлой неделе. Тем, кто уже заплатил за игру, компания предложила вернуть деньги.

Этот беспрецедентный шаг связан с потоком жалоб от юзеров, недовольных глитчами и внезапными вылетами из игры.

Разработчики, компания CD Projekt Red, сообщили, что игра вернется в PlayStation Store в ближайшее время, пообещав в январе-феврале выпустить "заплатки", которые улучшат процесс игры.

Те, кто не хочет возвращать игру в PlayStation Store, могут продолжать в нее играть и получать обновления. Игра по-прежнему доступна в версии для приставки Xbox для PC.

Всем, кто хочет вернуть игру, Sony пообещала возврат денег за покупку.

Ранее вернуть деньги недовольным геймерам пообещала CD Projekt Red, но люди получили отказ, когда попытались это сделать через PlayStation Store. По правилам магазина, он возвращает деньги, если признает игру "сломанной".

"Киберпанк 2077" стала самой продаваемой видеоигрой в России за последние 20 лет. За счет продаж по всему миру затраты на разработку и значительную часть маркетинга окупились уже в день выхода.

Большой ажиотаж и Киану Ривз

В игре "Киберпанк 2077" игрок погружается в криминальный мир, в котором он за деньги может усовершенствовать разные части тела с помощью новых технологий.

Новости о создании этой игры впервые появились в 2012 году, а в 2018-м и 2019-м было объявлено об участии в ней актера Киану Ривза.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Киану Ривз исполнил одну из ключевых ролей в новой игре Cyberpunk 2077.

Игра получила в целом позитивные отзывы. Критики хвалили игровой процесс и графику - несмотря на множество глитчей и неполадок, типичных для игр с открытым миром. Обычно разработчики чинят их с помощью "заплаток", которые выпускают уже после даты выхода игры.

В день релиза "Киберпанка 2077" стало понятно, что на более старых консолях - таких как PS4 и Xbox One - игра идет довольно плохо. Из-за зависания и падения качества графики погрузиться в мир игры получается с трудом.