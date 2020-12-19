Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе

Автор фото, TASS Подпись к фото, Российские саперы в Нагорном Карабахе

Офицер-сапер из состава российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе получил смертельное ранение во время разминирования в Нагорном Карабахе. Это первая жертва среди миротворцев.

Офицер погиб в четверг. Минобороны России сообщило о его гибели в пятницу вечером. Из заявления следует, что это произошло при разминировании дороги в районе города Шуша, который по соглашению от 9 ноября перешел под контроль Азербайджана.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сказано в сообщении. Минобороны пообещало оказать помощь семье погибшего.

Это первая жертва среди российских миротворцев в Карабахе. Имя погибшего не было названо.

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия одобрили трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о передаче значительной части территории непризнанной республики Азербайджану и о вводе российских миротворцев. Шуша (армянское название - Шуши) находится в 11 км от карабахской столицы Степанакерта.

В составе российского миротворческого контингента 1 960 военнослужащих. Минобороны сообщало, что в его основу вошли подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Миротворцы размещены в зонах ответственности "Юг" и "Север".

В среду российские военные заявили, что только за одни сутки в Степанакерте миротворцы обнаружили 1 203 неразорвавшихся мины и снаряда и очистили 16 км дорог. В пятницу российское военное ведомство докладывало о разминировании 5 км дорог.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. С обеих сторон конфликта погибли более 5 тысяч человек.

9 ноября азербайджанские военные в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий сбили вертолет Ми-24. Погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу же позвонил президенту России Владимиру Путину и принес извинения за сбитый вертолет.