"Дом-2" закрывается на ТНТ, продержавшись в эфире 16 лет

Автор фото, Mitya Aleshkovsky/TASS Подпись к фото, Съемки "Дома-2" в декабре 2011 года

Телеканал ТНТ объявил о завершении реалити-шоу "Дом-2". Последняя программа должна выйти в эфире канала 30 декабря. Телешоу стало излюбленной мишенью для российских депутатов. Его создатели говорят, что шоу продолжится, но не на ТНТ.

"Все остальное должно уйти"

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы телеканала. Реалити-шоу, в котором показывали личную жизнь участников проекта, уступит место сериалам и программам в жанре стендап.

"Дом-2" появился в эфире ТНТ в 2004 году, а первое российское реалити-шоу "За стеклом" вышло на ТВ-6 в 2001 году. "За 16 лет с момента запуска "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube", - заявил директор ТНТ Роман Петренко.

"Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", - сказал Петренко.

Двухчасовое финальное шоу выйдет в эфире 30 декабря.

Сколько стоит

"Дом-2" - продолжение шоу "Дом", вышедшего в 2003 году. В разное время ведущими шоу были Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Нагиев и другие.

С конца 2014 года его производством занимается Solaris Promo Production Александра Карманова. Forbes называет его другом миллиардеров Аркадия Ротенберга и Бориса Ротенберга, считающихся близких к президенту Владимиру Путину. Карманов приобрел блокирующий пакет продюсерского центра Comedy Club Production, выпускавшего "Дом-2" для ТНТ с 2010 года.

"Коммерсант" со ссылкой на знакомого Карманова писал в 2016 году, что за "Дом-2" в 2014-2015 годах телеканал ТНТ платил 3 млн долларов в месяц. В 2018 году один из менеджеров проекта рассказывал Forbes, что производство шоу обходилось примерно в 2 млн долларов в месяц. РБК оценивал стоимость прямой рекламы во время эфира "Дома-2" в 2016-2017 годах в 50 млн долларов в год.

"Дом-2" перестал быть проектом, который гарантировал ТНТ приток зрителей, пишет РБК со ссылкой на измерения исследовательской компании Mediascope. Продюсеры канала были озабочены тем, что рейтинги программы упали и "Дом-2" покинули крупные рекламодатели, утверждает BFM.ru. Издание при этом не исключает, что шоу возродится.

"Дом-2" не умер!"

Гендиректор проекта "Дом-2" Александр Расторгуев заявил телеканалу "360", что шоу не закрывается, но "заканчивает свой выход на канале ТНТ". "Ничего комментировать не буду - все увидите в эфире", - сказал он.

Сообщение о закрытии - часть рекламной стратегии, не исключает телеграм-канал Mash. По его данным, бывшую участницу проекта Викторию Боню пригласили на съемки шоу в феврале. "Я разговаривала пару дней назад с руководством "Дома-2", и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект. Я просто не могу сказать, в качестве кого", - подтвердила она сама изданию "Подъем".

"Поэтому я думаю, что его точно не закрывают - по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчет перезапуска не знаю, но то, что мы обсуждали мой визит, мое появление там - это точно. Поэтому я думаю, что это, может, частично слух", - добавила бывшая участница проекта.

Ведущий "Дома-2" Влад Кадони позже написал в "Инстаграме", что в 2021 году реалити-шоу "заживет новой жизнью". "Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер! Поверьте, мы умеем удивлять", - сообщил он. При этом он признал, что программа расстается с ТНТ.

"Это просто больше не будет на ТНТ", - писала ранее другая ведущая Бузова.

"Ушла эпоха"

"Дом-2" на протяжении многих лет оставался едва ли не главной мишенью критики для российских депутатов и общественных деятелей. Они называли его аморальным и разлагающим молодежь.

"Это правильно. Давно мы ждали закрытия ["Дома-2"]. Я даже рад, что можно зачехлить свой Мьельнир [молот бога Тора]. И больше мы эту гадость на телеэкране не увидим. Уровень пошлости и тупости этого шоу - он уже сам себя сожрал", - сказал РЕН ТВ депутат Госдумы Виталий Милонов.

В свою очередь Собчак, которая была первой ведущей "Дома-2", написала в "Инстаграме", что "ушла эпоха".