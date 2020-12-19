США закроют последние два консульства в России

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Генконсульство США в Екатеринбурге (на фото) до сих пор делало неиммиграционные визы в экстренных случаях

Администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс США о намерении закрыть два генеральных консульства США в России, сообщают СМИ. Речь идет о Владивостоке и Екатеринбурге. Это последние два американских консульства, в Петербурге его закрыли еще в 2018 году.

Госдепартамент США на прошлой неделе сообщил законодателям, что навсегда закроет консульство во Владивостоке и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге, пишет Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на копию уведомления.

По данным агентства, оно было отправлено в Конгресс США еще 10 декабря. Это произошло за три дня до того, как стало известно о крупнейшей в истории США кибератаке Sunburst, в причастности к которой заподозрили Россию, отмечает Ассошиэйтед пресс.

В уведомлении сказано, что закрытие консульств связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 году на число американских дипломатов, которым разрешено работать в стране. Эти шаги стали ответом на "кадровые проблемы представительств США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением персонала и, как следствие, тупиковой ситуацией с дипломатическими визами".

ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США также сообщает, что госсекретарь Майкл Помпео принял такое решение.

"Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в России] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии", - цитирует его агентство.

Собеседник ТАСС назвал целью закрытия консульств оптимизацию работы: "Реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом".

"Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется", - подчеркнул он.

Приостановка из-за пандемии

После закрытия консульств единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.

Генконсульство США в Петербурге Россия потребовала закрыть в 2018 году после того, как США распорядилось закрыть российское консульство в Сиэтле после отравления Скрипалей в Британии.

Консульство во Владивостоке практически перестало оказывать консульские услуги в марте из-за пандемии коронавируса, и сотрудники начали вывозить оборудование и документы, пишет Ассошиэйтед пресс. В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 американских дипломатов и 33 российских сотрудника.

Точные сроки закрытия еще не определены. Согласно уведомлению, американский персонал будет переведен в посольство в Москве, а местные жители будут уволены. По оценкам Госдепартамента США, окончательное закрытие консульства во Владивостоке позволит экономить 3,2 млн долларов в год.

Закрытие территорий оставит США без дипломатических представительств на огромной территории России - повсюду к востоку от Москвы - и создаст серьезные неудобства для американских путешественников на Дальнем Востоке, комментирует ситуацию Ассошиэйтед пресс. Россиянам также придется получать визы в Москве.

О том, что Вашингтон собирается генеральные консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке, в понедельник со ссылкой на дипломатические источники писал "Коммерсант".

Консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями, а деятельность консульства во Владивостоке из-за пандемии была приостановлена полностью. Это объяснялось заботой о здоровье российских граждан и американских сотрудников. Госдепартемент при этом выражал надежду, что консульство возобновит работу во Владивостоке, "как только это позволит ситуация".

"Мы делаем неиммиграционные визы только в экстренных случаях, где поездка заявителей связана с гуманитарными целями, как то похороны близких родственников в США или неотложное лечение, - сообщили в понедельник Би-би-си в генконсульстве в Екатеринбурге. - Выдаем визы студентам, едущим продолжить учебу, а также членам летных и судовых экипажей".

Дипломатический конфликт

В декабре 2016 года между Москвой и Вашингтоном начался дипломатический конфликт. Уходящий президент Барак Обама принял решение о высылке из США 35 российских дипломатов и членов их семей.

В июле 2017 года Россия потребовала от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России на 755 человек - до 455 человек. После этого Вашингтон потребовал закрыть российское консульство в Сан-Франциско, а в марте 2018 года были высланы еще 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыто консульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипалей.

Закрытие генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке никак не повлияет на российско-американские отношения, говорил в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков.