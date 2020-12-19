В Лондоне вводят наивысший уровень карантина из-за нового штамма коронавируса

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Премьер-министр Британии рассказал о новом штамме коронавируса и объявил жесткий локдаун, жителей США начали прививать второй вакциной. Главное о пандемии коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

Количество активных случаев коронавируса в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превышает 33 миллиона человек. Заболевших с начала пандемии - 75,8 млн, переболевших и поправившихся - 42,8 млн.

Скончались за период пандении около 1,67 млн человек.

Лондонский локдаун и новый штамм

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в субботу объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", - сказал премьер, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется. Впрочем, советники британского правительства по борьбе с пандемией говорят, что нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от Covid-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации.

Ранее британское законодательство предусматривало три уровня ограничений. Третий, действующий сейчас, вводился при "очень высокой эпидемиологической опасности".

Таким образом, отменяются все послабления, которые власти обещали британцам на Рождество, людей просят не покидать дома, закрываются все магазины, кроме необходимых, парикмахерские и спортклубы.

Общаться жителям разных домохозяйств можно будет только один на один и на улице.

"Я знаю, с какими эмоциями люди относятся к этому времени года. [...] Я знаю, каким это будет разочарованием", - отметил премьер.

Вторая вакцина в США

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В Соединенных Штатах в выходные начались прививки вакциной компании Moderna. Это уже второй препарат, доступный жителям США. Первой вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech, их начали прививать в начале нынешней недели.

Новая вакцина была одобрена американским регулятором в пятницу. Чиновники говорят, что к распространению готовы шесть миллионов доз препарата. Всего США закупили 20 млн доз.

Для прививок по всей стране открыто 3825 прививочных центров. Первыми вакцину получат врачи, медсестры, и другие категории работников, находящиеся в группе высокого риска.

По плану президента США Джо Байдена, к апрелю количество вакцинированных граждан должно достигнуть 100 млн человек. По состоянию на пятницу, по данным New York Times, вакцину получили около 128 тыс. человек.