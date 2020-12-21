Дайджест: Европа отправляет Британию в карантин из-за вируса-мутанта

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Многие страны прекратили пассажирское авиасообщение с Британией

Европа отгораживается от Британии

Все больше стран приостанавливают железнодорожное и авиационное сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса VUI-202012/01.

Появление нового штамма насторожило ВОЗ, эксперты которой находятся в постоянном контакте с британскими специалистами.

За пределами Британии уже было выявлено более 10 случаев нового штамма - в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

Среди стран, закрывших сообщение с Великобританией, также Франция, Германия, Австрия, страны Балтии, Швейцария и Турция. Израиль закрыл въезд в страну из Британии для всех, кроме израильтян. Россия пока не приняла окончательное решение.

Что известно о новом штамме?

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Появление и быстрое распространение нового штамма коронавируса в Британии заставило власти менять планы на Рождество и Новый год и вводить новую, четвертую степень локдауна.

Однако как отмечают эксперты, ничего нового в мутации вирусов нет и нынешний штамм скорее всего возник у пациента с ослабленной иммунной системой, который не смог побороть этот вирус и вместо этого стал своего рода благоприятной средой для мутации.

Новый штамм действительно распространяется очень быстро, так что власти вынуждены держать ситуацию под контролем, чтобы не допустить перегрузки больниц.

Однако ничто не свидетельствует о том, что само заболевание протекает тяжелее, или что вероятность летального исхода выше. К тому же ожидается, что уже разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и против этой новой разновидности.

Sunburst: как Джо Байден ответит России?

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По словам будущего главы аппарата Белого дома Рона Клейна, ответ Джо Байдена на недавнюю серию хакерских атак Sunburst, за которыми, как считают многие эксперты, стоит Россия, выйдет за рамки одних лишь санкций.

Как отметил руководитель компании FireEye, занимающейся вопросами кибербезопасности, хакеры смогли подобрать коды к компьютерным сетям 18 тыс. организаций, в числе которых были министерства обороны, финансов и внутренней безопасности США, однако серьезный урон был нанесен лишь 50 учреждениям.

Как отметил Кевин Мандиа в интервью CBS News, эти кибератаки в полной мере соответствовали стилю работы российской СВР.

Среди возможных вариантов ответов, как утверждают инсайдеры, рассматриваются финансовые меры и ответные хакерские атаки на российские инфраструктуры.

При этом ожидается, что жесткий ответ Байдена Москве получит поддержку обеих партий.

Кремль продолжает настаивать на своей непричастности к этим кибератакам.

Жена азербайджанского банкира проиграла суд в Лондоне

Подпись к фото, Замира Гаджиева продолжает отрицать свою вину, но происхождение своего богатства объяснить не может

Верховный суд Великобритании поставил точку в деле жены азербайджанского банкира Замиры Гаджиевой, которая пыталась оспорить решение Высокого суда Лондона. Теперь ей грозит потеря лондонского особняка стоимостью в 12 млн фунтов, а также поля для гольфа.

Гаджиева, муж которой находится в азербайджанской тюрьме по обвинению в хищении миллионных сумм из государственного банка, вела роскошный образ жизни и на протяжении около 10 лет потратила в одном только фешенебельном магазине "Хэрродс" около 16 млн фунтов.

Это было первое дело по новому британскому закону, принятому для борьбы с отмыванием денег. По этому закону суды могут конфисковать собственность без необходимости доказательства совершенного преступления.

В Брюсселе обсудят кризис в связи с новым штаммом коронавируса

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В понедельник в Брюсселе состоится экстренное совещание в связи с появлением нового штамма коронавируса - сначала в Британии, а потом и в некоторых других странах Европы.

Как сообщил официальный представитель Комитета постпредов стран Евросоюза Себастьян Фишер, Германия, которая председательствует сейчас в ЕС, пригласила государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR.

Тем временем в Лондоне соберется на свое экстренное совещание британское правительство. На нем также будут обсуждаться проблемы, возникшие в связи с транспортными ограничениями. Встреча была созвана премьер-министром после того, как Франция закрыла на 48 часов сообщение с Британией.

Кроме того, эксперты комитета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) проведут в понедельник заседание по вакцине BioNTech и Pfizer, на котором будет рассмотрен вопрос о выдаче разрешения на ее применение.

Израиль и Марокко нормализуют отношения при посредничестве США

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Перед вылетом в Марокко, где, как ожидается, будет подписан ряд двусторонних соглашений, советник Белого дома по Ближнему Востоку Джаред Кушнер встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о нормализации отношений между королевством Марокко и Израилем и признал суверенитет этого африканского государства над рядом спорных территорий в Западной Сахаре.

Делегации США и Израиля вместе вылетят из Тель-Авива в Рабат первым прямым коммерческим рейсом для подписания соглашений, принятых при посредничестве Кушнера.

В Сыктывкаре пройдет первое заседание суда по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера

В понедельник городской суд Сыктывкара откроет первое заседание по делу бывшего руководителя Коми Вячеслава Гайзера, который обвиняется в превышениях должностных полномочий. Для этого Гайзера этапируют в Сыктывкар.

По версии стороны обвинения, экс-глава Коми оказал незаконную помощь гендиректору ООО "Деловой Альянс" Александру Ольшевскому, который хотел с выгодой приобрести муниципальную землю под строительство многоквартирного жилого дома.

Обвинение просит три года для Юлии Галяминой

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Оппозиционную активистку, муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину гособвинение просит приговорить к трем годам колонии. Ее обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

Поводом для уголовного дела в отношении Галяминой, которая пыталась избираться в Госдуму и Мосгордуму, но ни разу не была зарегистрирована, стала акция против поправок к Конституции, прошедшая в Москве 15 июля.

Галямина была одним из организаторов этой акции, теперь она может стать восьмым человеком, осужденным по так называемой "дадинской" статье.

Как выборы в Литве повлияли на ситуацию с пандемией

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Литва легко пережила первую волну коронавируса, выйдя из нее с минимальными по европейским меркам потерями. Но сегодня там сложилась одна из худших в мире ситуаций, в стране регистрируется по нескольку тысяч новых заражений в день.

Отчасти это связывают с тем, что начало второй волны коронавируса пришлось на предвыборный период. По словам аналитиков, уходящее правительство не вводило строгих ограничений, поскольку население было против, а потом время было упущено.

Times: Sunburst - это триумф России и наша слабость

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Кибератака на компьютерную систему SolarWinds, почти наверняка осуществленная специалистами СВР, не была грубой или особо разрушительной, если не считать репутацию Запада, пишет Times.

Собственно, она и не была атакой в прямом смысле этого слова: ее целью, пишет газета, не было похищение технических секретов (китайский почерк) , требование выкупа за разблокирование информации (самый прибыльный вид киберпреступности), обвал сетей (что Россия сделала в Эстонии) или слив компромата (как опять же Россия попыталась сделать с Хилари Клинтон в ходе предвыборной кампании в США).

Задача была проста - получить доступ к информации клиентов SolarWinds, включая государственные агентства США и, как мы понимаем, их союзников, то есть и нас, британцев, пишет Times. Мотивов для такой атаки могло быть несколько, и все они очень опасны, но даже при том, что она была раскрыта, главная - пропагандисткая - цель была выполнена: Россия подчеркнула свой статус кибер-супердержавы.

Поэтому теперь все разговоры Байдена об ответных мерах абсурдны, лицемерны и просто опасны, считает газета, ведь все страны воруют информацию и секреты, если им это удается, но не пойман - не вор, и высылать послов и совершать хакерские атаки против российских гражданских организаций было бы непропорционально и просто незаконно.

Мы попались на том, что покупали услуги SolarWinds исходя из удобства, стоимости и возможностей, пренебрегая при этом безопасностью, за что и поплатились.

Так что пора забыть о пустых призывах к мести и всерьез начать думать о том, как обеспечить нашу кибербезопасность, делает вывод газета.

FT: Треть "зеленых" фондов инвестирует в нефть и газ

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Треть так называемых зеленых инвестиционных фондов Великобритании, которые провозглашают своей целью поддержку экологически чистых фирм, на самом деле активно вкладывают средства в нефтяные и газовые компании.

К такому выводу пришла аналитическая организация Common Wealth, проверившая 33 таких фонда. И хотя такая деятельность фондов не противоречит закону и не является прямым обманом, она явно не соответствует ожиданиям инвесторов.

"Типичный индивидуальный инвестор, сознательно выбирающий фонд, который ставил бы во главу угла защиту климата, имеет все основания ожидать, что его средства будут вложены в чистые виды энергии, - приводит Financial Times мнение автора исследования Адриенн Буллер, - и эти инвесторы были бы сильно удивлены и даже разочарованы, если бы узнали, во что вкладываются их средства".

Организация Common Wealth выяснила также, что фонды, заявляющие о своей борьбе с выбросами в атмосферу двуокиси углерода, активно инвестируют в технологии и сектор финансовых услуг, которые, хотя и не несут прямой ответственности за климатические изменения, но опосредованно способствуют таким изменениям. К примеру, банки одалживают деньги компаниям, загрязняющим окружающую среду.

Common Wealth предлагает покончить с такой практикой и создать четкую классификацию инвестиций в зависимости от деятельности компании от зеленых до нейтральных и вредных.

Противники этой идеи заявляют, что это лишит управляющих активами фондов использовать свое право голоса для оказания давления на компании, не выполняющие экологические требования.

В качестве примера они приводят давление, которое смогли оказать акционеры на компанию ExxonMobil, которая в итоге согласилась на прошлой неделе снизить вредные выбросы.

Times: Британский юрист подал в трибунал ООН на Узбекистан

Автор фото, Thinkstock Подпись к фото, Юсупов был приговорен к пяти с половиной годам заключения

Королевский адвокат Джеффри Робертсон подал иск в трибунал ООН против правительства Узбекистана, которое он обвиняет в незаконном задержании и пытках бывшего узбекского дипломата Кадыра Юсупова.

Юсупов был приговорен к пяти с половиной годам заключения после того, как он признался в том, что работал на западную разведку. При этом не была названа ни информация, ни страна, которой он ее якобы передавал.

По словам семьи бывшего дипломата, он оговорил себя в приступе шизофрении после того, как пытался покончить жизнь самоубийством.

Уже в тюрьме его пытали, держали в одиночной камере, отказывали ему в медицинской помощи и оказывали психологическое давление, поскольку он требовал улучшить условия содержания заключенных, пишет газета.

Иск известного правозащитника Робертсона особенно неприятен для Узбекистана, поскольку страну только что приняли в Совет по правам человека ООН, и в январе должно начаться новое членство Узбекистана сроком на три года.

Английский пансион: за и против

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Раньше детей посылали в интернаты даже с шести лет

Что такое английский пансион, выложенная мрамором дорога к власти, или атака на эмоции?

И то, и другое, утверждают психологи, которым часто приходится иметь дело с выпускниками этих престижных и порой очень дорогих заведений, в которых сегодня учится около 75 тыс. человек.

Для одних эти пансионы становятся полезной школой жизни, местом, где заводятся полезные знакомства, отличным трамплином для дальнейшего карьерного роста. Другие с содроганием вспоминают отрыв от дома и близких, чувство одиночества, ужасную еду, холод и сквозняки.

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