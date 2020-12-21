Верховный суд Британии отклонил иск жены азербайджанского экс-банкира в деле об источниках богатства. Ей грозит конфискация

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Верховный суд Великобритании отклонил иск проживающей в Лондоне жены бывшего азербайджанского банкира Замиры Гаджиевой о пересмотре ее дела об отмывании денег. Гаджиева пыталась оспорить вынесенное в ноябре 2018 года решение лондонского суда о конфискации ее имущества в рамках закона о борьбе с капиталами неясного происхождения.

Этот закон был принят в феврале того же года, и Гаджиева стала первой иностранкой, чей роскошный образ жизни привлек внимание британских властей.

Таким образом Британия решила бороться с репутацией страны-пристанища для международных коррупционеров. В британском обществе давно зрело недовольство тем, что страна позволяет выводить сюда сомнительные капиталы.

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Муж Гаджиевой, Джахангир Гаджиев - бывший госчиновник Азербайджана, он руководил Международным банком страны. В 2016 году был осужден в Баку на 15 лет лишения свободы по обвинению в хищении, растрате и мошенничестве.

Сама Гаджиева нигде не работала, но за 10 лет потратила в одном лишь лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов стерлингов. Кроме того, Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью (NCA) попросило ее объяснить происхождение еще 22 млн фунтов, потраченных ею на покупку недвижимости в одном из самых престижных и дорогих районов Лондона, а также на приобретение гольф-клуба в графстве Беркшир.

Объяснения Гаджиевой не удовлетворили NCA, и в ноябре 2018 года ее имущество, включая ювелирные украшения, было арестовано, а сама она заключена под стражу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дом Гаджиевой в одном из самых престижных районов Лондона недалеко от Harrods

В прошлом году суд Британии отказал азербайджанской стороне в экстрадиции Гаджиевой из опасений, что на родине ей может быть отказано в справедливом суде.

Адвокаты Замиры Гаджиевой подали апелляцию в Верховный суд страны, пытаясь доказать, что внимание NCA к их клиентке было ничем не обосновано и похоже на политическое преследование с подачи азербайджанских властей.

Отказ Верховного суда в удовлетворении иска ставит точку в этом деле и грозит семье Гаджиевых полной конфискацией их британского имущества.

"Госпожа Гаджиева исчерпала возможности оспаривать ордер. Теперь ей придется предоставить NCA информацию, объясняющую происхождение активов", - сказал глава NCA Грэми Биггар.

Прецедент создан

Решение Верховного суда ставит точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана и создает прецедент. Отныне правоохранительные органы легче будет воспользоваться новым инструментом для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордером, обязывающим человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, В Британии набирает обороты кампания против осевших в Лондоне коррупционеров.

Владельцам "необоснованного богатства", как его называет новый закон, ничего не будет, поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.