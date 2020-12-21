Верховный суд Британии отклонил иск жены азербайджанского экс-банкира в деле об источниках богатства. Ей грозит конфискация
Верховный суд Великобритании отклонил иск проживающей в Лондоне жены бывшего азербайджанского банкира Замиры Гаджиевой о пересмотре ее дела об отмывании денег. Гаджиева пыталась оспорить вынесенное в ноябре 2018 года решение лондонского суда о конфискации ее имущества в рамках закона о борьбе с капиталами неясного происхождения.
Этот закон был принят в феврале того же года, и Гаджиева стала первой иностранкой, чей роскошный образ жизни привлек внимание британских властей.
Таким образом Британия решила бороться с репутацией страны-пристанища для международных коррупционеров. В британском обществе давно зрело недовольство тем, что страна позволяет выводить сюда сомнительные капиталы.
Муж Гаджиевой, Джахангир Гаджиев - бывший госчиновник Азербайджана, он руководил Международным банком страны. В 2016 году был осужден в Баку на 15 лет лишения свободы по обвинению в хищении, растрате и мошенничестве.
Сама Гаджиева нигде не работала, но за 10 лет потратила в одном лишь лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов стерлингов. Кроме того, Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью (NCA) попросило ее объяснить происхождение еще 22 млн фунтов, потраченных ею на покупку недвижимости в одном из самых престижных и дорогих районов Лондона, а также на приобретение гольф-клуба в графстве Беркшир.
Объяснения Гаджиевой не удовлетворили NCA, и в ноябре 2018 года ее имущество, включая ювелирные украшения, было арестовано, а сама она заключена под стражу.
В прошлом году суд Британии отказал азербайджанской стороне в экстрадиции Гаджиевой из опасений, что на родине ей может быть отказано в справедливом суде.
Адвокаты Замиры Гаджиевой подали апелляцию в Верховный суд страны, пытаясь доказать, что внимание NCA к их клиентке было ничем не обосновано и похоже на политическое преследование с подачи азербайджанских властей.
Отказ Верховного суда в удовлетворении иска ставит точку в этом деле и грозит семье Гаджиевых полной конфискацией их британского имущества.
"Госпожа Гаджиева исчерпала возможности оспаривать ордер. Теперь ей придется предоставить NCA информацию, объясняющую происхождение активов", - сказал глава NCA Грэми Биггар.
Прецедент создан
Решение Верховного суда ставит точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана и создает прецедент. Отныне правоохранительные органы легче будет воспользоваться новым инструментом для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордером, обязывающим человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
Владельцам "необоснованного богатства", как его называет новый закон, ничего не будет, поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.
Однако если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.