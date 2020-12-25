Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун получил 15 лет колонии

Автор фото, Gavriil Grigorov/Tass Подпись к фото, Александр Шестун находится под стражей с июня 2018 года

Подольский городской суд Подмосковья приговорил бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима.

"Суд установил: Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", - сказала судья Татьяна Юферова при оглашении приговора, признав доказанность обвинений в отношении подсудимого.

Гособвинение ранее просило суд приговорить экс-чиновника к 20 годам колонии строгого режима, назначить ему штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей. Защита просила оправдать Шестуна.

Сам Шестун вину не признал.

В пятницу 18 декабря "Московская Хельсинская группа" выступила с заявлением, в котором подчеркивалось, что в отношении Александра Шестуна нарушена презумпция невиновности. Правозащитники подчеркивают, что с первого следят за уголовным преследованием Александра Шестуна и что дело было возбуждено "...по причинам, далеким от целей борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка в России".

Кроме Шестуна, по уголовному делу проходят бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. Они заочно арестованы и объявлены в розыск.

В чем состояло обвинение

Александр Шестун был арестован летом 2018 года. В апреле 2019 года суд изъял у него в доход государства имущество почти на 10,5 млрд рублей. Тогда это стало рекордом в практике изъятия имущества чиновников в государственную казну по одному делу.

Шестуну было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, мошенничестве и легализации денег, а также в незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012-го по 2018 год - передала Шестуну взятки на общую сумму более 9,9 млн рублей.

В январе прошлого года генпрокуратура объявила, что нашла у Шестуна в общей сложности 676 объектов недвижимости, которыми он фактически владеет. Среди них - 565 участков земли, оформленные, по данным прокуратуры, на подконтрольные Шестуну 40 юридических лиц и на их номинальных директоров.

Надзорное ведомство также утверждало, что Шестун через подконтрольные структуры мог владеть двумя базами отдыха стоимостью 274 млн рублей. "Помимо недвижимости у Шестуна был обнаружен солидный автопарк - 22 автомобиля. Общая стоимость составляет почти 27 млн рублей", - заявлял официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.

Как утверждал Куренной, проверка выявила сложную схему вывода Шестуном дорогостоящих земель из государственной собственности и их последующей продажи через подставных лиц. Происходило это, по его словам, с 2013-го по 2017 год, когда Шестун возглавлял Серпуховской район. "И, как следствие, все это привело к его очень существенному личному обогащению", - сказал официальный представитель ведомства.

Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.

Что говорил сам экс-чиновник и что утверждает его защита

Шестун считает, что уголовное преследование связано с политикой и его намерением переизбраться главой района.

Бывший чиновник утверждал, что на него давили губернатор Московской области Андрей Воробьев, начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин и глава управления "К" ФСБ России Иван Ткачев. Они якобы заставляли его отказаться от переизбрания на должность главы Серпуховского района.

В апреле 2018 года чиновник даже опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него, а также выложил аудиозапись разговора - по его утверждению, с Ткачевым.

Давление, на которое жаловался Шестун, он также связывал со своей критикой в адрес губернатора Подмосковья и митингами против мусорного полигона "Лесная", которые согласовывала его администрация.

Защита бывшего серпуховского чиновника утверждает, что имущество, о котором говорит генпрокуратура, не имеет отношения ни к экс-чиновнику, ни к его семье, а все свои активы на посту чиновника он декларировал. Заявления надзорного ведомства адвокаты Шестуна называли "черным пиаром".

В СИЗО Шестун несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. Справку с такими данными суду представлял прокурор. В конце декабря 2019 года его начали кормить принудительно.