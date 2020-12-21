Россия отправила войска в ЦАР. Там не первый год работает "ЧВК Вагнера"

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Россия отправила несколько сотен военных и тяжелую технику в Центральноафриканскую республику, чтобы поддержать правительство этого государства накануне президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в следующие выходные. Ранее действующие в ЦАР повстанцы напали на миротворцев из Руанды и продолжили наступление на столицу страны Банги. В последние годы журналисты не раз сообщали, что в этой стране действуют бойцы российских частных военных компаний, в частности, так называемого "ЧВК Вагнера".

Собеседник Би-би-си, близкий к миссии ООН в ЦАР и попросивший об анонимности, рассказал, что российские военные прибыли в Банги в воскресенье утром самолетом. Он затруднился точно оценить их численность, но отметил, что россиян в столице сейчас значительно больше, чем обычно. По его словам, расквартированы они во дворце императора Бокассы в 30 км от Банги.

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги в интервью агентству Франс пресс подтвердил отправку в страну российских войск. "Россия отправила несколько сотен военных и тяжелые вооружения", - сказал он, объяснив, что это делается в рамках соглашений, подписанных с Москвой. Власти Руанды также направили в Центральноафриканскую республику дополнительные подразделения, которые уже начали принимать участие в боевых действиях, добавил Казаги.

В коммюнике, подписанном министром иностранных дел ЦАР, сказано, что "для обеспечения безопасности избирательного процесса был сделан запрос о помощи к друзьям и братьям из России и Руанды".

Россия пока официально не подтвердила отправку российских войск в ЦАР. В понедельник, комментируя ситуацию в республике, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы для жизни российских граждан в ЦАР сейчас нет, но "информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности".

Как сообщает французская Le Figaro, сотрудники российских частных компаний охраняют президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, а военные инструкторы из России обучают войска ЦАР.

С 2012 года в ЦАР продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН. В последние дни мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов неподалеку от столицы и взять под контроль ведущие к ней дороги.

Вместе с тем, миротворцы заявили, что наступление на Банги удалось остановить, и они пытаются не допустить взятия столицы в кольцо. Представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро сообщил в воскресенье, что антиправительственные силы удалось выбить из нескольких городов.

Война в ЦАР и "ЧВК Вагнера"

Антиправительственные силы стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента Туадеры. Президентские выборы пройдут в ближайшее воскресенье.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Машина президента ЦАР во время недавнего предвыборного митинга

Власти республики обвиняют бывшего президента страны Франсуа Бозизе в поддержке повстанцев. В его партии это отрицают.

Ранее сообщалось, что в ЦАР уже несколько лет действуют бойцы так называемого "ЧВК Вагнера", которую, по данным СМИ, финансирует бизнесмен Евгений Пригожин. По словам собеседников Би-би-си, структуры Пригожина также ведут добычу драгоценных камней в республике и проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу.

Летом 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналисты "Центра управления расследованиями" Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они отправились в республику для съемок фильма о "ЧВК Вагнера" и активности структур Пригожина в стране.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в 2019 году ушел от ответа на Би-би-си на вопрос о деятельности Пригожина в республике.