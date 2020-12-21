Навальный поговорил с предполагаемым участником его отравления. Главное

Автор фото, youtube/Navalny

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем Youtube-канале телефонный разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ, который фигурирует в расследовании Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн о его отравлении. Из рассказа мужчины следует, что он летал в Омск, чтобы очистить одежду Навального, а особое внимание его просили уделить трусам политика.

Как удалось связаться

Как рассказал Навальный, звонок был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации совместного расследования Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Си-эн-эн, в котором говорилось, что оппозиционера могли отравить сотрудники ФСБ.

По утверждению Навального, его собеседником стал военный химик из Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, который служил в воинской части в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие.

Звонок, по словам Навального, был сделан через специальное приложение, позволяющее менять номер, поэтому Кудрявцев думал, что ему звонят с работы.

"Расчет простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача", - рассказал Навальный.

Разговор с Кудрявцевым, по словам Навального, продолжался около 45 минут. Политик представился Кудрявцеву помощником секретаря Совбеза России Николая Патрушева и попросил его прояснить некоторые моменты, которые якобы необходимы для доклада начальству.

Полную расшифровку разговора опубликовало издание The Insider.

О чем был разговор

Как отмечает The Insider, на момент звонка Навальный уже знал, что Кудрявцев мог участвовать в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как его транспортировали в берлинскую клинику.

Ранее Навальный и журналисты-расследователи предполагали, что Кудрявцев прилетал в Омск, чтобы устранить следы "Новичка" с одежды политика. В ходе разговора Кудрявцев фактически подтвердил это, заявив, что ему поручили "поработать с коробкой одежды", в том числе с трусами. При этом особое внимание химика попросили уделить внутренней стороне трусов.

"Сказали работать по трусам именно, по внутренней части... Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам", - сказал собеседник Навального.

После этого, по его словам, "вернули все [одежду] ребятам местным". На вопрос Навального целы ли трусы и можно ли их теоретически вернуть хозяину, мужчина отвечает: "Да, все чисто".

Навальный также спросил, почему операция по отравлению провалилась, на что мужчина ответил, что "ситуация сложилась не в нашу пользу".

"Если б [самолет] чуть дольше летел, а не посадили бы его резко... Возможно, это все пошло бы не так, то есть если бы не оперативная работа медиков, скорой помощи на посадочной полосе, и так далее", - сказал он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Отравление Навального стало одной из главных тем большой пресс-конференции Путина.

Собеседник Навального также упоминает других сотрудников ФСБ, по мнению журналистов, участвовавших в операции, а также называет еще одного человека, фамилия которого ранее не называлась. Он, как предполагает The Insider, мог принимать решение о том, что в крови Навального не определяется яд, а значит, его можно перевозить из Омска в Берлин.

Помимо этого, Кудрявцев рассказал, что одежду для очистки ему выдал "Михаил", возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом, и дал Навальному его номер телефона.

Как следует из расшифровки The Insider, мужчина, поднявший трубку, подтвердил, что в Омске проводилась "процедура замывки" тела Навального, но отказался дальше разговаривать по открытой связи.

"Растущие уши специальных служб"

Совместное расследование Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн было опубликовано 14 декабря. В нем утверждается, что к отравлению Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ, которые следили за политиком около четырех лет.

Расследователи проанализировали данные звонков, информацию о полетах и сверили эту информацию с базами данных. На основании полученных сведений они выяснили, что как минимум восемь оперативников, предположительно работающих в Институте криминалистики ФСБ, находились в тесном контакте с Навальным и в разное время следили за ним, в том числе в за несколько дней и часов до отравления политика.

Расследователи назвали имена и показали фотографии трех человек, которые последовали за Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где он предположительно был отравлен, и еще пятерых, которые, по утверждениям расследователей, следили за ходом дела и прилетали в Омск.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал расследование о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ, "легализацией материалов американских спецслужб". При этом он фактически признал, что за Навальным могли следить российские спецслужбы.

"Я знаю, Песков мне вчера сказал о последних измышлениях по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно, то тогда это любопытно. Тогда [российские] спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать", - сказал Путин.

Однако, подчеркнул Путин, "это совсем не значит, что его травить нужно". "Кому он нужен? Если б мы хотели, довели бы, наверное, до конца. А так жена [Навального] ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду", - заявил президент.