Страшный памятник Аленке потряс жителей Нововоронежа. Его отправят на доработку

Елена Бердникова

Би-би-си

Автор фото, Novovoronezh_KTV

В понедельник власти Нововоронежа решили демонтировать и отправить на доработку установленный в пятницу памятник Аленке - легендарной основательнице деревни, из которой вырос город.

Женская скульптура из серебристого металла зловещего отлива ужаснула местных жителей.

Памятник стоит фактически на пустыре, рядом с многоквартирными домами и неподалеку от деревни Новая Аленовка. Предание говорит, что Аленка была так называемым "ходоком" - искательницей хороших земель для переселения, и именно она в 1770 году выбрала это место на левом берегу Дона для новой деревни.

По уверениям городских властей, некие старожилы высказались за памятник. При этом традиционная, давно не соблюдаемая региональными властями процедура утверждения проекта требует как минимум двух этапов: утверждения эскиза и обсуждения скульптуры "в глине". На последнем этапе, когда еще возможна недорогостоящая коррекция варианта, необходимо участие худсовета.

Комментарий местного журналиста Всеволода Инютина:

"Установка статуи Аленки была ключевым и самым затратным мероприятием празднования 250-летия образования поселения Новая Аленовка, на месте которого в 1957 году появился Нововоронеж. Арт-объект должен был способствовать "патриотическому воспитанию" жителей муниципалитета. Автором проекта стал известный в Воронеже скульптор Александр Жилин - бывший председатель правления регионального союза архитекторов. А деньги на проект выделил фонд "АТР АЭС", входящий в "Росатом", для которого Нововоронеж - один из ключевых городов присутствия из-за расположенной в нем Нововоронежской атомной электростанции.

Статуя сразу после установки стала знаменита на всю страну и породила десятки мемов. Большинство местных жителей в соцсетях раскритиковали Аленку, назвав ее "пугающей детей" и "памятником жертвам коронавируса". Нейтральные комментаторы аттестовали Аленку как "символ 2020 года".

"Одно из самых популярных народных предложений - никуда Аленку не убирать, а просто приделать ей косу. Но на такое пока решили не идти", - иронизирует собеседник в региональной власти. По словам двух источников, на покупку Аленки уже есть частные претенденты, имен которых они не раскрыли".

Финал у Аленкиной легенды XVIII века отнюдь не счастливый: основательницу Нововоронежа якобы убил у ручья песенный разбойник Кудеяр (который жил, к слову, в Киевской Руси).

"Никакой Аленки, может быть, и не было; есть предание, что был Олений ручей", - заявил Би-би-си один из нововоронежских депутатов.

Для статуи Аленки еще не все потеряно: после доработки, видимо, будет обсуждение проекта.

"Я за публичные слушания", - заявил Би-си-си первый заместитель главы городского округа Нововоронежа Михаил Иванов. Он ничего не ответил на вопрос Би-би-си, будут ли представлены на слушаниях профессионалы.

Страдает эстетика

Аленка - не первый провал планов региональных заказчиков и мастеров изобразительных искусств в конце 2010-х.

В селе Частоозерье Курганской области очень недолго постоял памятник президенту Владимиру Путину: он должен был составлять часть композиции "Служение России", но, по информации издания Znak.com, по звонку из администрации президента заказчик памятника - депутат Госдумы от "Единой России" и один из мясных магнатов Урала Александр Ильтяков - убрал 3,5 метровую бронзовую фигуру президента.

"Его [Ильтякова] остановили", - сообщил Би-би-си информированный источник на Урале.

Автором проекта памятника Путину, отлитого под Екатеринбургом, была скульптор Ольга Красношеина, член Московского Союза художников.

"Эстетических претензий не было, там политические", - сообщила Красношеина Би-би-си. По ее мнению, в системе украшения городов объектами монументального искусства "сейчас происходит полный бардак: главным стал не конкурс, где выбирают лучших, а тендер, где предпочтение отдают самому дешевому варианту".

Скульптуры появляются на улицах российских городов одним из трех способов: либо инициативная группа граждан, собрав средства, приходит в муниципалитет, и тот соглашается с проектом и объявляет конкурс; либо муниципалитет делает это по собственному почину - в этом случае максимальны шансы на конкурс с худсоветом; либо в плане благоустройства территории предусмотрены некие места для скульптур - и в этом случае они заполняются посредством тендера: это самый дешевый способ "украсить" город.

Но если памятник - масштабный госпроект, это совсем не гарантирует творческого успеха. Часто напротив, эстетика оказывается среди пострадавших, как показывает опыт тех же 2010-х.

Владимир-Креститель с крестом стоит на Боровицкой площади безо всякой возвеличивающей тумбы, хотя при такой величине памятника не иметь никакой тумбы - это эстетический абсурд.

А вот конструктор автоматического оружия Михаил Калашников в Оружейном сквере вознесен вместе со своим автоматом на непропорционально высокий постамент.

Скульптору Салавату Щербакову пришлось "срезать" постамент под Владимиром Святым, потому что стандарты ЮНЕСКО не позволяли играть с масштабами на Боровицкой площади, объявленной всемирным наследием.

В случае со статуей Калашникова ограничений у него не было; и все-таки сопоставление двух творений Салавата Щербакова, популярного у российской власти, кое-что говорит о том, что власть средствами монументального искусства буквально ставит выше: крест или скорострельное оружие.