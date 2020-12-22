Новый штамм Covid-19: последние новости. Спецвыпуск

Автор фото, Getty Images

Россия и еще более 35 стран временно приостановили авиасообщение с Великобританией после заявления британских властей о новой, более заразной мутации коронавируса, найденной на территории страны.

Похожая мутация уже выявлена и в других странах, причем в ЮАР штамм, похоже, образовался независимо от британского.

Несет ли новая мутация новые риски? И означает ли она, что существующие вакцины будут неэффективны? Поможет ли отмена авиасообщения остановить распространение вируса? И что сейчас происходит в самой Британии, оказавшейся по сути отрезанной от остального мира накануне Рождества?

Обо всем этом ведущий Олег Болдырев беседует с нашими корреспондентами и экспертами в спецвыпуске на канале YouTube.