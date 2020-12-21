Израильскую фирму заподозрили во взломе "айфонов" журналистов "Аль-Джазиры"
"Айфоны" десятков сотрудников катарского телеканала "Аль-Джазира" были взломаны с использованием технологий, разработанных израильской компанией NSO Group, утверждается в новом докладе центра Citizen Lab при Университете Торонто.
За кибератакой могли стоять власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), утверждают канадские исследователи "со средней степенью уверенности".
Эти страны находятся в конфликте с Катаром и поддерживают торговую блокаду эмирата, причем одним из главных их требований к Дохе является закрытие "Аль-Джазиры".
В компании NSO Group отрицают обвинения и говорят, что продают шпионские программы государствам для борьбы с терроризмом и преступностью.
Западные СМИ уже связывали продукты NSO Group со слежкой за оппонентами Эр-Рияда и Абу-Даби - в том числе Джамаля Хашогги, жестоко убитого в 2018 году.
В Citizen Lab считают, что как минимум 36 человек - от телеведущих до менеджмента "Аль-Джазиры" - стали жертвами шпионской программы Pegasus, которая использовала уязвимости в программном обеспечении iPhone (iOS 13.5.1).
Среди потенциальных жертв назван и журналист телеканала Al Araby TV, ведущего вещание из Лондона.
В NSO Group отвергают обвинение и говорят, что нет никаких доказательств ее причастности.
Они считают, что хакеры могли получать доступ к микрофону, зашифрованным звонкам, геолокации, паролям и камере телефона - не оставляя в нем следов.
В новой версии программного обеспечения, iOS 14, уязвимость была устранена, пишут исследователи Citizen Lab - и призывают всех владельцев смартфонов Apple обновить ПО.
Летом этого года журналист Тамер Альмисшал, документалист и режиссер "Аль-Джазиры", обратился в Citizen Lab - он подозревал, что его телефон взломали, и дал исследователям доступ к нему.
Эксперты обнаружили в телефоне файлы для установки Pegasus - шпионской программы, разработанной NSO Group.
Но в израильской компании говорят, что доклад основан на спекуляциях и не содержит доказательств. Представители NSO Group добавляют, что правительства закупают их программы для борьбы с преступностью и терроризмом.
Представитель Apple заявил, что описанная в докладе атака использовалась точечно государственными структурами против конкретных людей, и iOS 14 стал большим шагом вперед в защите от подобных атак.
NSO Group работает с правительствами ряда государств на нескольких континентах, утверждают исследователи.
Разработанный ею вредоносный софт уже связывали со взломами мессенджеров WhatsApp и Viber на телефонах диссидентов и правозащитников, а среди клиентов, помимо ближневосточных государств, называли правительства Мексики и Панамы.
В прошлом году WhatsApp подала иск против NSO Group, обвинив ее в причастности ко взлому телефонов 1,4 тыс. пользователей.
Комментируя разбирательство, в правительстве Израиля назвали NSO Group частной компанией, которая никак не связана с властями страны.
Западные СМИ также связывали продукты компании со слежкой за журналистом Джамалем Хашогги, убитым и расчлененным в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Друг Хашогги, Омар Абдулазиз, также подал в суд на NSO Group. С аналогичными исками в суды Израиля и Кипра обратились еще шесть журналистов и активистов.
В израильской компании решительно отвергают обвинения в свой адрес.
Би-би-си обратилась за комментарием в пресс-службу "Аль-Джазиры", а также в посольства Королевства Саудовской Аравии и ОАЭ в Лондоне, и ожидает ответа.