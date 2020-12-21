Израильскую фирму заподозрили во взломе "айфонов" журналистов "Аль-Джазиры"

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"Айфоны" десятков сотрудников катарского телеканала "Аль-Джазира" были взломаны с использованием технологий, разработанных израильской компанией NSO Group, утверждается в новом докладе центра Citizen Lab при Университете Торонто.

За кибератакой могли стоять власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), утверждают канадские исследователи "со средней степенью уверенности".

Эти страны находятся в конфликте с Катаром и поддерживают торговую блокаду эмирата, причем одним из главных их требований к Дохе является закрытие "Аль-Джазиры".

В компании NSO Group отрицают обвинения и говорят, что продают шпионские программы государствам для борьбы с терроризмом и преступностью.

Западные СМИ уже связывали продукты NSO Group со слежкой за оппонентами Эр-Рияда и Абу-Даби - в том числе Джамаля Хашогги, жестоко убитого в 2018 году.

В Citizen Lab считают, что как минимум 36 человек - от телеведущих до менеджмента "Аль-Джазиры" - стали жертвами шпионской программы Pegasus, которая использовала уязвимости в программном обеспечении iPhone (iOS 13.5.1).

Среди потенциальных жертв назван и журналист телеканала Al Araby TV, ведущего вещание из Лондона.

В NSO Group отвергают обвинение и говорят, что нет никаких доказательств ее причастности.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Убитого в 2018 году Хашогги также называли объектом слежки с помощью Pegasus

Они считают, что хакеры могли получать доступ к микрофону, зашифрованным звонкам, геолокации, паролям и камере телефона - не оставляя в нем следов.

В новой версии программного обеспечения, iOS 14, уязвимость была устранена, пишут исследователи Citizen Lab - и призывают всех владельцев смартфонов Apple обновить ПО.

Летом этого года журналист Тамер Альмисшал, документалист и режиссер "Аль-Джазиры", обратился в Citizen Lab - он подозревал, что его телефон взломали, и дал исследователям доступ к нему.

Эксперты обнаружили в телефоне файлы для установки Pegasus - шпионской программы, разработанной NSO Group.

Но в израильской компании говорят, что доклад основан на спекуляциях и не содержит доказательств. Представители NSO Group добавляют, что правительства закупают их программы для борьбы с преступностью и терроризмом.

Представитель Apple заявил, что описанная в докладе атака использовалась точечно государственными структурами против конкретных людей, и iOS 14 стал большим шагом вперед в защите от подобных атак.

NSO Group работает с правительствами ряда государств на нескольких континентах, утверждают исследователи.

Разработанный ею вредоносный софт уже связывали со взломами мессенджеров WhatsApp и Viber на телефонах диссидентов и правозащитников, а среди клиентов, помимо ближневосточных государств, называли правительства Мексики и Панамы.

В прошлом году WhatsApp подала иск против NSO Group, обвинив ее в причастности ко взлому телефонов 1,4 тыс. пользователей.

Комментируя разбирательство, в правительстве Израиля назвали NSO Group частной компанией, которая никак не связана с властями страны.

Западные СМИ также связывали продукты компании со слежкой за журналистом Джамалем Хашогги, убитым и расчлененным в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Друг Хашогги, Омар Абдулазиз, также подал в суд на NSO Group. С аналогичными исками в суды Израиля и Кипра обратились еще шесть журналистов и активистов.

В израильской компании решительно отвергают обвинения в свой адрес.