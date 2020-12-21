Нападавший на синагогу в немецком Галле приговорен к пожизненному заключению

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штефан Баллит подражал убийце из Новой Зеландии, напавшему на мечети в Крайстчерч

Высший суд Саксонии-Анхальт приговорил к пожизненному заключению 28-летнего Штефана Баллита, напавшего на синагогу в городе Галле в день иудейского праздника Йом Кипур в октябре 2019 года.

На процессе Баллит не отрицал вину и не выражал раскаяния - наоборот, отрицал Холокост (уголовное преступление в Германии) и называл евреев своими врагами.

В результате нападения погибли два человека - преступник не смог выломать дверь синагоги, за которой укрылись члены общины, заметившие вооруженного человека в камуфляже на камере видеонаблюдения.

Вместо них он застрелил прохожую 40-летнюю женщину и 20-летнего продавца в соседнем кафе и ранил еще нескольких человек.

Свою атаку Баллит транслировал онлайн через игровую платформу Twitch.

Суд признали Баллита виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство 51 человека, а также по ряду других статей, и подчеркнул тяжесть его вины - что фактически означает отказ в праве на досрочное освобождение.

Подсудимый говорил, что вдохновлялся примером Брентона Тарранта, в 2019 году расстрелявшего 51 человека в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Жертвой атаки стал 20-летний работник кафе

В августе этого года Таррант был приговорен к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение - первый подобный приговор в истории островного государства.

Баллит выразил сожаление лишь в убийстве прохожей - по его словам, он не хотел убивать "белых".

Психиатр Норберт Лейграф, обследовавший подсудимого, обнаружил у него признаки шизофрении, паранойи и аутизма, в результате которых он не способен сочувствовать другим людям и чувствует свое превосходство над ними.