Дайджест: "Работать по трусам". Звонок Навального опозорил ФСБ на весь мир

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"Сказали работать по трусам"

Звонок Алексея Навального предполагаемому сотруднику ФСБ стал одной из самых громких международных новостей, поставив российские власти в крайне неловкое положение.

В понедельник российский оппозиционный политик опубликовал на своем Youtube-канале телефонный разговор с неким Константином Кудрявцевым, рассказавшем о деталях отравления Навального. К утру вторника это видео посмотрели более 11 млн раз.

По утверждению Навального, Кудрявцев - военный химик из Института криминалистики ФСБ, служивший в воинской части в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие. Навальный представился ему как помощник секретаря Совбеза Патрушева.

Кудрявцев, среди прочего, рассказал, как он летал в Омск, чтобы очистить одежду Навального, о том, как были обработаны его трусы, и о том, почему, по его мнению, Навальный не умер.

Звонок состоялся утром 14 декабря, за несколько часов до публикации совместного расследования Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Си-эн-эн, посвященного отравлению Алексея Навального.

В ФСБ видеоролик с телефонным разговором назвали подделкой, а расследование об отравлении Навального - "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России".

Британия в изоляции

Автор фото, PA Media Подпись к фото, После закрытия морского сообщения с Францией у порта Дувра образовались длинные очереди из грузовиков

Уже более 40 стран, в том числе Франция, Испания, Индия и Россия, запретили въезд из Великобритании после того, как в Лондоне и его окрестностях был введен новый, четвертый уровень эпидемиологической опасности.

В воскресенье Франция, обеспокоенная быстрым распространением нового штамма коронавируса, на двое суток полностью закрыла границы с Великобританией, что привело к большому скоплению грузовых машин в порту Дувра.

Другие страны Евросоюза также пытаются скоординировать свои действия в ответ на новую угрозу. В Брюсселе представители 27 стран ЕС провели совещание, пытаясь выработать единую стратегию реагирования на новую угрозу.

Байден привился от ковида в прямом эфире

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Избранный президент США Джо Байден вслед за вице-президентом Пенсом сделал в прямом телеэфире прививку от коронавируса, разработанную компанией Pfizer, чтобы продемонстрировать населению ее безопасность.

"Я делаю это, чтобы люди были готовы последовать моему примеру, как только им будет предложена прививка, - заявил он, признав, что администрация Трампа "заслуживает некоторой похвалы" за то, что начала программу национальной вакцинации.

Ранее прививку сделала супруга Джо Байдена Джилл, а вице-президент в будущей администрации Камала Харрис отправится с мужем на прививку на следующей неделе.

В воскресенье в США началась доставка второй вакцины от компании Moderna, которая была одобрена на прошлой неделе.

В общей сложности в США прививку сделали уже более полумиллиона человек.

Госдума озаботилась цензурой в интернете

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Государственная Дума во вторник рассмотрит законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов.

В случае его одобрения Роскомнадзор сможет полностью или частично блокировать интернет-ресурсы, ограничивающие или российские прокремлевские средства массовой информации.

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России, а ресурсы-нарушители попадут в специальный список, к которому Роскомнадзор будет применять ограничительные меры.

Потенциально под новый закон могут попасть популярные западные соцсети, поскольку среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию некоторых российских СМИ, ранее отмечались "Твиттер", "Фейсбук" и YouTube.

Вытрезвители возвращаются

Автор фото, RIA Novosti

Госдума во вторник рассмотрит в итоговом, третьем чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

В регионах будут создаваться государственно-частные вытрезвители, в которые полиция сможет доставлять подвыпивших граждан.

Вытрезвители будут подразделяться на немедицинские и медицинские, куда будут отправлять людей в различных стадиях алкогольного или наркотического опьянения.

Правила организации таких учреждений должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты РФ.

Россия на неделю закрывает авиасообщение с Британией

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Начиная с полуночи вторника Россия отменяет воздушное сообщение с Великобританией сроком на неделю.

Москва решила последовать примеру многих других стран, которые приостановили рейсы, опасаясь нового агрессивного штамма коронавируса.

При этом российские медицинские эксперты не склонны преувеличивать опасность нового штамма, полагая, что новые вакцины помогут справиться с ним столь же эффективно, как с обычным коронавирусом.

Что делают в ЦАР вооруженные "друзья из России"?

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"Друзьями из России", отправленными "для обеспечения безопасности избирательного процесса" названы в официальном коммюнике российские военные, прибывшие в Центральноафриканскую Республику.

В последние годы журналисты не раз сообщали, что в этой стране действуют бойцы российских частных военных компаний, в частности, так называемой "ЧВК Вагнера".

На этот раз все официально: представитель правительства ЦАР подтвердил прибытие нескольких сотен военных и тяжелых вооружений.

Страшный памятник Аленке

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Жители Нововоронежа были настолько потрясены памятником Аленке из серебристого металла со зловещим отливом, который был установлен на пустыре неподалеку от деревни Новая Аленовка, что власти поспешили убрать его на доработку.

Говорят, что о вкусах не спорят, но некоторые из видевших этот шедевр говорят, что девушке не хватает только косы. В руки.

Идея властей заключалась в том, чтобы увековечить память основательницы деревни, однако теперь скульптору, видимо, придется еще поработать над образом.

NYT: Российский допинговый скандал. Преступление без наказания?

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Когда Арбитражный спортивный суд в Лозанне (CAS) вынес решение отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях в связи с допинговым скандалом, многие спортсмены вздохнули с облегчением в надежде, что теперь, по крайней мере, они все будут находиться в равных условиях, пишет New York Times. Однако, вчитавшись в постановление внимательнее, они были крайне разочарованы.

Суд не только сократил запрет с четыре лет, предложенных ВАДА, до двух, что позволит большинству российских спортсменов принять участие в следующих двух Олимпийских играх, но разрешил им выступать хотя и не под национальным флагом, но в костюмах национальных цветов и с надписями Россия на них.

"Я была оскорблена и разочарована, - признается член зимней Олимпийской сборной США 2018 года Клэр Иган, отразившая настроения многих спортсменов, - мне очень трудно понять, как было принято такое решение".

"Ясно одно: антидопинговая система, которой управляют ВАДА и CAS, катастрофически поломана, она просто не работает", - вторит ей председатель Совета национальных спортивных организаций США Макс Кобб.

Тем временем, как пишет NYT, Россия уже добивается для себя новых уступок: она потребовала не публиковать полный вердикт, хотя это тоже было требованием ВАДА. А это значит, что имена причастных к допинговому скандалу не будут раскрыты.

Решение Арбитражного суда не учло и требование ВАДА о том, чтобы российские атлеты, прежде, чем им будет позволено принимать участие в международных соревнованиях, сначала доказали свою непричастность к государственной программе допинга. Вместо этого суд обязал самих сотрудников ВАДА искать улики и доказывать вину.

Иган называет абсурдным утверждение суда, будто новые санкции побудят следующее поколение российских спортсменов отказаться от допинга.

"Каким образом отсутствие наказания для предыдущего поколения подтолкнет следующее к отказу от допинга?" - смеется спортсменка.

NYT: 45 компаниям из России отказано в американских технологиях

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Администрация Трампа назвала 103 китайские и российские компании, для которых вводятся экспортные ограничения.

Как пишет NYT, это сделано в соответствии с принятым в этом году законодательством, запрещающим американским экспортерам продавать за рубеж некоторые товары и технологии, которые можно использовать для военных нужд. Это, в частности, авиационные двигатели, научное оборудование и определенное программное обеспечение.

В запретном списке оказалось 58 китайских и 45 российских компаний.

Как отметил министр по делам торговли Уилбур Росс, новая мера поможет экспортерам выявлять клиентов, которые переправляют товары армиям других стран.

По словам Росса, его министерство отлично понимает, как важно иметь рычаги давления, чтобы американские товары и технологии не попали в руки Китая и России, активно продвигающих свои военные программы.

Грандиозный позор ФСБ

Автор фото, Navalny Подпись к фото, Кадр из видео Навального, размещенного в YouTube, в котором подробно рассказывается об этом телефонном разговоре

Как могло случиться, что российские агенты вновь стали предметом насмешек спецслужб всего мира?

По мнению британского исследователя российских вооруженных сил и спецслужб Марка Галеотти, сам факт и содержание разговора Алексея Навального с одним из его предполагаемых отравителей, рассказавшим по телефону подробности секретной операции, можно считать грандиозным позором для ФСБ.

Навальный наглядно продемонстрировал, что российские спецслужбы плохо представляют себе, как много информации о них самих можно почерпнуть из разных источников, и что самые тайные операции могут провалиться с таким треском.

Более подробно - в материале Елизаветы Фохт:

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