Московский депутат Юлия Галямина получила условный срок

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Муниципальный депутат и преподаватель РАНХиГС Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской статье" за неоднократные нарушения на протестных акциях.

Прокурор запрашивал для Галяминой реальный срок в три года колонии общего режима.

Галямина также лишится возможности заниматься преподавательской деятельностью, так как "дадинская статья" входит в список запретных для сферы образования. Сейчас Галямина, кандидат филологических наук, работает в РАНХиГС и "Шанинке".

В чем обвиняют Галямину?

Галямина обвиняется по так называемой "дадинской статье" (212.1 УК). Следствие обвиняет ее в неоднократных нарушениях во время протестных акций 2019-2020 годов.

Автор фото, Tverskoy district court

Обвинение вменяет ей десять нарушений на протестных акциях - от задержаний на митингах до призывов отстаивать свои права в соцсетях.

Адвокаты утверждают, что одних лишь задержаний на протестных акциях недостаточно, чтобы обвинить человека по "дадинской статье", обвинению нужно еще и доказать, что Галямина причинила вред гражданам или чьему-то имуществу. Но в деле Галяминой нет ни ущерба, ни потерпевших, говорила на суде адвокат Мария Эйсмонт.

10 эпизодов обвинения - это митинги летом 2019 года во время кампании в Мосгордуму, а также акции протеста против поправок в Конституцию в 2020 году.

Сторона обвинения планировала привести в суд в качестве свидетелей 38 полицейских, в том числе сотрудников центра по борьбе с экстремизмом. Но в суде допросили только 13 из них, после чего обвинение передумало вызывать остальных.

Адвокаты подозревают, что прокуратура передумала допрашивать в суде всех полицейских из-за того, что на суде они рассказывали, как устроена система политического сыска: силовики описывали, как мониторили соцсети оппозиционеров, чтобы составить рапорты, и получали ориентировки перед митингами.